В Челябинске выросли цены на посуточную аренду квартир. Скрин

В Челябинске цены на посуточную аренду квартир выросли на 23%
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Объем предложения сдаваемого в краткосрочную аренду жилья вырос на 18% Фото:

В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года цены на посуточную аренду квартир выросли на 23%, при этом количество сдаваемого в краткосрочную аренду жилья в городе увеличилось на 18%. Сообщается на сайте «Авито Недвижимость».

«Цены на краткосрочную аренду квартир в Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 выросли на 23%. При этом объем предложения за год увеличился на 18%. На данный момент в Челябинске посуточная аренда однокомнатной квартиры является самой дешевой среди городов РФ, она составляет 1 тысячу 850 рублей за ночь», — сообщается на сайте.

При этом стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир в Челябинске в среднем составляет 1 тысячу 700 рублей в сутки. Цены на подобное жилье за 2023 год поднялись на 31%.

По состоянию на октябрь 2023 года среди городов России, вошедших в исследование, больше всего за посуточную аренду квартиры придется отдать в Москве (3200 рублей), Хабаровске (2600 рублей в сутки), Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге (2500 рублей в сутки в трех городах). Дешевле всего краткосрочная аренда в Челябинске (1850 рублей за ночь) и Омске (1900 рублей).

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В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года цены на посуточную аренду квартир выросли на 23%, при этом количество сдаваемого в краткосрочную аренду жилья в городе увеличилось на 18%. Сообщается на сайте «Авито Недвижимость». «Цены на краткосрочную аренду квартир в Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 выросли на 23%. При этом объем предложения за год увеличился на 18%. На данный момент в Челябинске посуточная аренда однокомнатной квартиры является самой дешевой среди городов РФ, она составляет 1 тысячу 850 рублей за ночь», — сообщается на сайте. При этом стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир в Челябинске в среднем составляет 1 тысячу 700 рублей в сутки. Цены на подобное жилье за 2023 год поднялись на 31%. По состоянию на октябрь 2023 года среди городов России, вошедших в исследование, больше всего за посуточную аренду квартиры придется отдать в Москве (3200 рублей), Хабаровске (2600 рублей в сутки), Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге (2500 рублей в сутки в трех городах). Дешевле всего краткосрочная аренда в Челябинске (1850 рублей за ночь) и Омске (1900 рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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