Знакомый погибшего на СВО челябинца разбил его памятную доску

Полицейские оперативно установили и задержали вандала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Аргаяшском районе Челябинской области местный житель разбил мемориальную доску, открытую в память Марселя Абдуллина — военного, погибшего на СВО. Как рассказал URA.RU информированный источник, сейчас вандал задержан. По предварительной информации, когда-то он знал местного героя.

«Ночью мужчина пришел к Кузяшевской средней школе, на которой висела доска, открытая в часть погибшего на СВО Марселя Абдуллина, и повредил ее. Предварительно, он был пьян в момент совершения преступления», — рассказал источник.

Мужчина был оперативно задержан сотрудниками полиции. Им оказался ранее не судимый, не работающий местный житель. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить мотивы его поступка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что по предварительным данным, нетрезвый мужчина при помощи металлического прута демонтировал памятную доску и разбил ее об забор. Для выяснения обстоятельств произошедшего и личности причастного к данному деянию злоумышленника оперативники уголовного розыска провели подворовый и поквартирный обход. В результате принятых мер реагирования был установлен местный житель.

Марсель Абдуллин считается героем в своей родной деревне. Согласно данным группы «Культурная жизнь в Кузяшева» в социальных сетях, с 2003 по 2005 года он проходил срочную службу на территории Чеченской Республики. Имел статус ветерана боевых действий.

«Из 16 лет военного стажа половину проработал в МВД. В 2014 году за значительный вклад в подготовке и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи награжден грамотой и памятной медалью от президента РФ Владимира Путина», — отметили в паблике.