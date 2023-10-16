Путин проведет пять телефонных разговоров о конфликте в Израиле

16 октября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин намерен поговорить с коллегами о войне в Израиле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент России Владимир Путин намерен провести пять телефонных разговоров, в ходе которых обсудит с коллегами войну в Израиле. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Обсуждать войну российский президент будет с лидерами стран, вовлеченных в конфликт. «Наш президент внимательно следит за палестино-израильским конфликтом. <…> Перед поездкой в Пекин Путин поговорит с основными странами, относящимися к этому конфликту, выскажет нашу позицию, оценку и соображения коллег. <…> Сегодня [планируется] пять телефонных разговоров», — сказал Юрий Ушаков в ходе брифинга перед поездкой в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В МИД РФ призывали обе стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Позже на военные действия отреагировал Путин. Он заявил, что обострение конфликта является примером провальной политики США. По его словам, Вашингтон уделял внимание только материальному благополучию Палестины.

Президент России Владимир Путин намерен провести пять телефонных разговоров, в ходе которых обсудит с коллегами войну в Израиле. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Обсуждать войну российский президент будет с лидерами стран, вовлеченных в конфликт. «Наш президент внимательно следит за палестино-израильским конфликтом. <…> Перед поездкой в Пекин Путин поговорит с основными странами, относящимися к этому конфликту, выскажет нашу позицию, оценку и соображения коллег. <…> Сегодня [планируется] пять телефонных разговоров», — сказал Юрий Ушаков в ходе брифинга перед поездкой в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В МИД РФ призывали обе стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Позже на военные действия отреагировал Путин. Он заявил, что обострение конфликта является примером провальной политики США. По его словам, Вашингтон уделял внимание только материальному благополучию Палестины.