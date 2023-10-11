Путин назвал, на ком лежит ответственность за войну в Израиле

Путин: США пренебрегли механизмами решения в войне Израиля и Палестины
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что продолжение войны Израиля и сектора Газа приведет к тяжелым последствиям Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США виноваты в конфликте на Ближнем востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, они были заинтересованы только в материальных потребностях жителей Палестины.

«США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, ставку сделали на материальные потребности людей на палестинской территории», — сообщил Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция идет на телеканале «Россия-24».

По словам Путина, США предпринимали попытки изменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине. Он подчеркнул, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость.

Также Путин призвал Израиль и Палестину «оставить в покое» женщин и детей. По его словам, мужчины должны бороться между собой. Он отметил, что усугубление конфликта приведет к тяжелым последствиям, которые затронут сферу энергетики.

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США виноваты в конфликте на Ближнем востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, они были заинтересованы только в материальных потребностях жителей Палестины. «США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, ставку сделали на материальные потребности людей на палестинской территории», — сообщил Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция идет на телеканале «Россия-24». По словам Путина, США предпринимали попытки изменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине. Он подчеркнул, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость. Также Путин призвал Израиль и Палестину «оставить в покое» женщин и детей. По его словам, мужчины должны бороться между собой. Он отметил, что усугубление конфликта приведет к тяжелым последствиям, которые затронут сферу энергетики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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