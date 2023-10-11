Путин назвал, на ком лежит ответственность за войну в Израиле

США виноваты в конфликте на Ближнем востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, они были заинтересованы только в материальных потребностях жителей Палестины.
«США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, ставку сделали на материальные потребности людей на палестинской территории», — сообщил Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
По словам Путина, США предпринимали попытки изменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине. Он подчеркнул, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость.
Также Путин призвал Израиль и Палестину «оставить в покое» женщин и детей. По его словам, мужчины должны бороться между собой. Он отметил, что усугубление конфликта приведет к тяжелым последствиям, которые затронут сферу энергетики.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.