Путин назвал, на ком лежит ответственность за войну в Израиле

Путин: США пренебрегли механизмами решения в войне Израиля и Палестины

11 октября 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что продолжение войны Израиля и сектора Газа приведет к тяжелым последствиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США виноваты в конфликте на Ближнем востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, они были заинтересованы только в материальных потребностях жителей Палестины. «США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, ставку сделали на материальные потребности людей на палестинской территории», — сообщил Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция идет на телеканале «Россия-24». По словам Путина, США предпринимали попытки изменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине. Он подчеркнул, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость. Также Путин призвал Израиль и Палестину «оставить в покое» женщин и детей. По его словам, мужчины должны бороться между собой. Он отметил, что усугубление конфликта приведет к тяжелым последствиям, которые затронут сферу энергетики.

США виноваты в конфликте на Ближнем востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, они были заинтересованы только в материальных потребностях жителей Палестины. «США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, ставку сделали на материальные потребности людей на палестинской территории», — сообщил Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция идет на телеканале «Россия-24». По словам Путина, США предпринимали попытки изменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине. Он подчеркнул, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость. Также Путин призвал Израиль и Палестину «оставить в покое» женщин и детей. По его словам, мужчины должны бороться между собой. Он отметил, что усугубление конфликта приведет к тяжелым последствиям, которые затронут сферу энергетики.