В Тюмени взлетели цены на квартиры для элиты

За месяц цены на квартиры в домах бизнес-класса взлетели больше, чем на 20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени за месяц на 20% подорожали квартиры бизнес-класса. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Стоимость квадратного метра в таких домах начинается от 213 837 рублей.

«Цена на квартиры в домах бизнес-класса — 213 837 рублей за квадратный метр. Прирост к стоимости составил плюс 20,2% по сравнению с прошлым месяцем», — такие отчетные данные приводят аналитики агентства в отчете за сентябрь.

Стоимость квартир в домах эконом-класса начинается от 117 640 тысяч рублей, по сравнению с прошлым месяцем цена на них увеличилась на 1,7%. Жилье комфорт-класса подорожало на 1,9%. Стоимость квадратного метра здесь начинается от 130 766 тысяч рублей.

Эксперт в риелторской сфере связал резкий рост цен на рынке элитной недвижимости Тюмени с выходом в этом месяце на продажу нескольких домов бизнес-класса в районе набережной и моста Влюбленных. «В этом жилом комплексе квартиры начинаются от восьми миллионов рублей, он расположен в наиболее привлекательной локации города и обладает всеми характеристиками элитного жилья. Если в целом говорить, то подорожание коснулось всех объектов рынка. Застройщики поднимают цену на новостройки ввиду удорожания стоимости материалов и оборудования, а также удорожания стоимости работ», — рассказал собеседник агентства.