16 октября 2023

В Тюмени взлетели цены на квартиры для элиты

© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц цены на квартиры в домах бизнес-класса взлетели больше, чем на 20% Фото:

В Тюмени за месяц на 20% подорожали квартиры бизнес-класса. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Стоимость квадратного метра в таких домах начинается от 213 837 рублей.

«Цена на квартиры в домах бизнес-класса — 213 837 рублей за квадратный метр. Прирост к стоимости составил плюс 20,2% по сравнению с прошлым месяцем», — такие отчетные данные приводят аналитики агентства в отчете за сентябрь.

Стоимость квартир в домах эконом-класса начинается от 117 640 тысяч рублей, по сравнению с прошлым месяцем цена на них увеличилась на 1,7%. Жилье комфорт-класса подорожало на 1,9%. Стоимость квадратного метра здесь начинается от 130 766 тысяч рублей.

Эксперт в риелторской сфере связал резкий рост цен на рынке элитной недвижимости Тюмени с выходом в этом месяце на продажу нескольких домов бизнес-класса в районе набережной и моста Влюбленных. «В этом жилом комплексе квартиры начинаются от восьми миллионов рублей, он расположен в наиболее привлекательной локации города и обладает всеми характеристиками элитного жилья. Если в целом говорить, то подорожание коснулось всех объектов рынка. Застройщики поднимают цену на новостройки ввиду удорожания стоимости материалов и оборудования, а также удорожания стоимости работ», — рассказал собеседник агентства.

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В Тюмени за месяц на 20% подорожали квартиры бизнес-класса. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Стоимость квадратного метра в таких домах начинается от 213 837 рублей. «Цена на квартиры в домах бизнес-класса — 213 837 рублей за квадратный метр. Прирост к стоимости составил плюс 20,2% по сравнению с прошлым месяцем», — такие отчетные данные приводят аналитики агентства в отчете за сентябрь. Стоимость квартир в домах эконом-класса начинается от 117 640 тысяч рублей, по сравнению с прошлым месяцем цена на них увеличилась на 1,7%. Жилье комфорт-класса подорожало на 1,9%. Стоимость квадратного метра здесь начинается от 130 766 тысяч рублей. Эксперт в риелторской сфере связал резкий рост цен на рынке элитной недвижимости Тюмени с выходом в этом месяце на продажу нескольких домов бизнес-класса в районе набережной и моста Влюбленных. «В этом жилом комплексе квартиры начинаются от восьми миллионов рублей, он расположен в наиболее привлекательной локации города и обладает всеми характеристиками элитного жилья. Если в целом говорить, то подорожание коснулось всех объектов рынка. Застройщики поднимают цену на новостройки ввиду удорожания стоимости материалов и оборудования, а также удорожания стоимости работ», — рассказал собеседник агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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