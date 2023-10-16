За два года в УрФО заключено 130 тысяч договоров на догазификацию

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
К 33 тысячам участков и 15 тысячам домовладений газ был проведен в 2023 году Фото:

С начала действия программы социальной газификации в 2021 году в Уральском федеральном округе (УрФО) заключено более 130 тысяч договоров на догазификацию домов. Информация об этом появилась на сайте полномочного представителя президента России в УрФО.

«С 2021 года — с начала действия программы социальной газификации — в Уральском федеральном округе заключено более 130 тысяч договоров на догазификацию домовладений. Газ подведен к 76,7 тысячи участков, находящихся в собственности граждан. Более 50% домов уже подключены к газу», — говорится в сообщении. Полпред УрФО Владимир Якушев также отметил, что «переходя на более экологически чистое топливо — природный газ — люди значительно экономят на энергоресурсах».

Помимо этого, в сообщении говорится, что к 33 тысячам участков и 15 тысячам домовладений газ был проведен в этом году. Газовая инфраструктура строится без привлечения средств жителей, они оплачивают только подведение сетей внутри границ участка и необходимое для этого оборудование.

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С начала действия программы социальной газификации в 2021 году в Уральском федеральном округе (УрФО) заключено более 130 тысяч договоров на догазификацию домов. Информация об этом появилась на сайте полномочного представителя президента России в УрФО. «С 2021 года — с начала действия программы социальной газификации — в Уральском федеральном округе заключено более 130 тысяч договоров на догазификацию домовладений. Газ подведен к 76,7 тысячи участков, находящихся в собственности граждан. Более 50% домов уже подключены к газу», — говорится в сообщении. Полпред УрФО Владимир Якушев также отметил, что «переходя на более экологически чистое топливо — природный газ — люди значительно экономят на энергоресурсах». Помимо этого, в сообщении говорится, что к 33 тысячам участков и 15 тысячам домовладений газ был проведен в этом году. Газовая инфраструктура строится без привлечения средств жителей, они оплачивают только подведение сетей внутри границ участка и необходимое для этого оборудование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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