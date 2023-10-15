Тюменец убил друга лопатой, после чего распродал его имущество

16 октября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Тюменец убил друга лопатой, закопал в огороде и распродал имущество Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменца Андрея Лика осудили за то, что он убил своего друга и с помощью его бухгалтера распродавал имущество. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В апреле еще 2017 года при достаточно странных обстоятельствах бесследно исчез тюменский предприниматель. В телефонных смс-сообщениях он рассказывал своему бухгалтеру, что якобы ему необходимо скрыться, чтобы не лишиться своего имущества и распорядился его распродать. Из „глубокого“ подполья коммерсант посредством смс-переписки просил бухгалтера купить ему спортивный костюм, несколько сим-карт, бритвенные принадлежности, продать имущество с пилорамы, его автомашину Лексус, а вырученные деньги передать через посредника», — сказано в публикации судов. Женщина повелась на уловку. Она заворачивала деньги в полотенце и складывала в пакет. За ним приходил мужчина. В очередном сообщении злоумышленник попросил продать имущество пилорамы. После она перегнала убийце автомобиль убитого: Lexus RX. Как выяснило следствие, Андрей Лик убил своего друга, когда тот требовал его вернуть долг. Труп закопал в огороде, после чего дважды заставлял знакомого его перепрятать. Причиненный Ликом ущерб составил 1,7 млн рублей. Преступника приговорили к 12 годам тюрьмы.

Тюменца Андрея Лика осудили за то, что он убил своего друга и с помощью его бухгалтера распродавал имущество. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В апреле еще 2017 года при достаточно странных обстоятельствах бесследно исчез тюменский предприниматель. В телефонных смс-сообщениях он рассказывал своему бухгалтеру, что якобы ему необходимо скрыться, чтобы не лишиться своего имущества и распорядился его распродать. Из „глубокого“ подполья коммерсант посредством смс-переписки просил бухгалтера купить ему спортивный костюм, несколько сим-карт, бритвенные принадлежности, продать имущество с пилорамы, его автомашину Лексус, а вырученные деньги передать через посредника», — сказано в публикации судов. Женщина повелась на уловку. Она заворачивала деньги в полотенце и складывала в пакет. За ним приходил мужчина. В очередном сообщении злоумышленник попросил продать имущество пилорамы. После она перегнала убийце автомобиль убитого: Lexus RX. Как выяснило следствие, Андрей Лик убил своего друга, когда тот требовал его вернуть долг. Труп закопал в огороде, после чего дважды заставлял знакомого его перепрятать. Причиненный Ликом ущерб составил 1,7 млн рублей. Преступника приговорили к 12 годам тюрьмы.