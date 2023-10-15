15 октября 2023

Тюменец убил друга лопатой, после чего распродал его имущество

© Служба новостей «URA.RU»
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Археологические раскопки в заречной части города. Тюмень, лопата, археологические раскопки, археология, раскопки
Тюменец убил друга лопатой, закопал в огороде и распродал имущество Фото:

Тюменца Андрея Лика осудили за то, что он убил своего друга и с помощью его бухгалтера распродавал имущество. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В апреле еще 2017 года при достаточно странных обстоятельствах бесследно исчез тюменский предприниматель. В телефонных смс-сообщениях он рассказывал своему бухгалтеру, что якобы ему необходимо скрыться, чтобы не лишиться своего имущества и распорядился его распродать. Из „глубокого“ подполья коммерсант посредством смс-переписки просил бухгалтера купить ему спортивный костюм, несколько сим-карт, бритвенные принадлежности, продать имущество с пилорамы, его автомашину Лексус, а вырученные деньги передать через посредника», — сказано в публикации судов.

Женщина повелась на уловку. Она заворачивала деньги в полотенце и складывала в пакет. За ним приходил мужчина. В очередном сообщении злоумышленник попросил продать имущество пилорамы. После она перегнала убийце автомобиль убитого: Lexus RX.

Как выяснило следствие, Андрей Лик убил своего друга, когда тот требовал его вернуть долг. Труп закопал в огороде, после чего дважды заставлял знакомого его перепрятать. Причиненный Ликом ущерб составил 1,7 млн рублей. Преступника приговорили к 12 годам тюрьмы.

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Тюменца Андрея Лика осудили за то, что он убил своего друга и с помощью его бухгалтера распродавал имущество. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В апреле еще 2017 года при достаточно странных обстоятельствах бесследно исчез тюменский предприниматель. В телефонных смс-сообщениях он рассказывал своему бухгалтеру, что якобы ему необходимо скрыться, чтобы не лишиться своего имущества и распорядился его распродать. Из „глубокого“ подполья коммерсант посредством смс-переписки просил бухгалтера купить ему спортивный костюм, несколько сим-карт, бритвенные принадлежности, продать имущество с пилорамы, его автомашину Лексус, а вырученные деньги передать через посредника», — сказано в публикации судов. Женщина повелась на уловку. Она заворачивала деньги в полотенце и складывала в пакет. За ним приходил мужчина. В очередном сообщении злоумышленник попросил продать имущество пилорамы. После она перегнала убийце автомобиль убитого: Lexus RX. Как выяснило следствие, Андрей Лик убил своего друга, когда тот требовал его вернуть долг. Труп закопал в огороде, после чего дважды заставлял знакомого его перепрятать. Причиненный Ликом ущерб составил 1,7 млн рублей. Преступника приговорили к 12 годам тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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