Сергей Жуков во второй раз попытается открыть бизнес в Екатеринбурге

Сергей Жуков открывает «Руки ВВерх! Бар» в Екатеринбурге

16 октября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Сергей Жуков готовился открыть бар в 2016 году, но попытка провалилась из-за расторжения контракта с партнерами Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге в конце октября откроется заведение от Сергея Жукова из группы «Руки ВВерх». Это уже вторая попытка музыканта начать гастробизнес в столице Урала — ранее он планировал открыть бар в 2016 году. В этот раз место развлечения запустят на месте легендарного клуба «Синий жук». Об этом URA.RU рассказала пиар-команда артиста. «В конце октября в Екатеринбурге состоится техническое открытие „Руки ВВерх! Бар“. Это совместный проект Сергея Жукова из группы „Руки ВВерх“ и Павла Чеснокова, основателя крупнейшей в стране сети ночных баров», — пояснили представители музыканта. Посетителям обещают полное погружение в атмосферу 1990-х — с коврами и плакатами на стенах, Тамагочи и играми «Тетрис». Еда тоже будет соответствовать концу той эпохи, принимать заведение сможет до 1000 человек за раз. В конце апреля 2016 года музыкант Сергей Жуков готовился открыть в Екатеринбурге «Руки Вверх Бар» на улице Розы Люксембург, но от проекта пришлось отказаться. Причиной всему стало расторжение контракта с партнерами. После этого разгорелся скандал в связи с тем, что екатеринбуржец Сергей Жуков открыл караоке-бар, пользуясь тем, что он тезка известного певца.

В Екатеринбурге в конце октября откроется заведение от Сергея Жукова из группы «Руки ВВерх». Это уже вторая попытка музыканта начать гастробизнес в столице Урала — ранее он планировал открыть бар в 2016 году. В этот раз место развлечения запустят на месте легендарного клуба «Синий жук». Об этом URA.RU рассказала пиар-команда артиста. «В конце октября в Екатеринбурге состоится техническое открытие „Руки ВВерх! Бар“. Это совместный проект Сергея Жукова из группы „Руки ВВерх“ и Павла Чеснокова, основателя крупнейшей в стране сети ночных баров», — пояснили представители музыканта. Посетителям обещают полное погружение в атмосферу 1990-х — с коврами и плакатами на стенах, Тамагочи и играми «Тетрис». Еда тоже будет соответствовать концу той эпохи, принимать заведение сможет до 1000 человек за раз. В конце апреля 2016 года музыкант Сергей Жуков готовился открыть в Екатеринбурге «Руки Вверх Бар» на улице Розы Люксембург, но от проекта пришлось отказаться. Причиной всему стало расторжение контракта с партнерами. После этого разгорелся скандал в связи с тем, что екатеринбуржец Сергей Жуков открыл караоке-бар, пользуясь тем, что он тезка известного певца.