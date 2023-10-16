Нетаньяху признал, что Израиль не сможет быстро победить ХАМАС

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Биньямин Нетаньяху заявил, что победа Израиля потребует времени Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа над движением ХАМАС займет у Иерусалима немало времени. Об этом глава правительства сказал в ходе пленарного заседания парламента страны.

«Мы начали применять полученные уроки, но сейчас мы сосредоточены на одной цели — объединить силы и идти к победе. Это требует решимости, потому что победа потребует времени», — заявил Биньямин Нетаньяху. Его слова передает портал ynet.

Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. Более чем за неделю конфликта пострадало более 10 тысяч человек. Недавно Нетаньяху в ходе одного из заседаний заявил, что его страна обязательно «уничтожит» ХАМАС, передает RT.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа над движением ХАМАС займет у Иерусалима немало времени. Об этом глава правительства сказал в ходе пленарного заседания парламента страны. «Мы начали применять полученные уроки, но сейчас мы сосредоточены на одной цели — объединить силы и идти к победе. Это требует решимости, потому что победа потребует времени», — заявил Биньямин Нетаньяху. Его слова передает портал ynet. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. Более чем за неделю конфликта пострадало более 10 тысяч человек. Недавно Нетаньяху в ходе одного из заседаний заявил, что его страна обязательно «уничтожит» ХАМАС, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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