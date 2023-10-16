Нетаньяху признал, что Израиль не сможет быстро победить ХАМАС

16 октября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху заявил, что победа Израиля потребует времени Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа над движением ХАМАС займет у Иерусалима немало времени. Об этом глава правительства сказал в ходе пленарного заседания парламента страны. «Мы начали применять полученные уроки, но сейчас мы сосредоточены на одной цели — объединить силы и идти к победе. Это требует решимости, потому что победа потребует времени», — заявил Биньямин Нетаньяху. Его слова передает портал ynet. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. Более чем за неделю конфликта пострадало более 10 тысяч человек. Недавно Нетаньяху в ходе одного из заседаний заявил, что его страна обязательно «уничтожит» ХАМАС, передает RT.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа над движением ХАМАС займет у Иерусалима немало времени. Об этом глава правительства сказал в ходе пленарного заседания парламента страны. «Мы начали применять полученные уроки, но сейчас мы сосредоточены на одной цели — объединить силы и идти к победе. Это требует решимости, потому что победа потребует времени», — заявил Биньямин Нетаньяху. Его слова передает портал ynet. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. Более чем за неделю конфликта пострадало более 10 тысяч человек. Недавно Нетаньяху в ходе одного из заседаний заявил, что его страна обязательно «уничтожит» ХАМАС, передает RT.