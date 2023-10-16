Погорельцам в Юлдусе начали подключать газ за счет курганских властей

16 октября 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Газ уже получили жители девяти домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В селе Юлдус Курганской области, которое пострадало от масштабных пожаров в мае, начали за счет властей проводить газ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Как обещали, помогаем землякам, пострадавшим в ЧС, с подключением газа к домам. Коллеги из АО „Газпром газораспределение Курган“ на сегодняшний день заключили на строительство сетей газопотребления 34 договора с жителями Юлдуса. В девять домов газ уже пришел. Такая же работа ведется по Логоушке, построено 29 внутридомовых сетей. Для хозяев домов это бесплатно», — написал губернатор. Шумков объяснил, что подключение газа оплатили представители региональной власти. Он отметил, что в Юлдусе устанавливают новую детскую площадку. Губернатор добавил, что в деревне Логоушка, также пострадавшей от пожаров этой весной, ищут участок для установки площадки. Ранее стало известно, что прокуратура поддержала иски жителей Юлдуса, пострадавших от весенних пожаров. После подачи исков власти добровольно выплатили шестерым погорельцам более 5 млн рублей. Из-за масштабных майских пожаров в регионе сгорело больше пяти тысяч домов и строений, свыше двух тысяч человек потеряли жилье и имущество, 21 человек погиб.

В селе Юлдус Курганской области, которое пострадало от масштабных пожаров в мае, начали за счет властей проводить газ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Как обещали, помогаем землякам, пострадавшим в ЧС, с подключением газа к домам. Коллеги из АО „Газпром газораспределение Курган“ на сегодняшний день заключили на строительство сетей газопотребления 34 договора с жителями Юлдуса. В девять домов газ уже пришел. Такая же работа ведется по Логоушке, построено 29 внутридомовых сетей. Для хозяев домов это бесплатно», — написал губернатор. Шумков объяснил, что подключение газа оплатили представители региональной власти. Он отметил, что в Юлдусе устанавливают новую детскую площадку. Губернатор добавил, что в деревне Логоушка, также пострадавшей от пожаров этой весной, ищут участок для установки площадки. Ранее стало известно, что прокуратура поддержала иски жителей Юлдуса, пострадавших от весенних пожаров. После подачи исков власти добровольно выплатили шестерым погорельцам более 5 млн рублей. Из-за масштабных майских пожаров в регионе сгорело больше пяти тысяч домов и строений, свыше двух тысяч человек потеряли жилье и имущество, 21 человек погиб.