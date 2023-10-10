Курганская прокуратура помогла погорельцам получить миллионы рублей

Курганская прокуратура держит на контроле ситуацию со строительством домов и выплатой материальной помощи жителям села Юлдус, пострадавшим от весенних пожаров. Ведомство поддерживает иски погорельцев к властям. Шестерым заявителям уже выплачено 5 млн рублей. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.
«Прокуратурой в текущем году в интересах погорельцев в суд направлено 14 исковых заявлений, 5 из которых уже удовлетворены. По результатам принятых мер шести погорельцам правительством Курганской области в добровольном порядке выдано средств на общую сумму более 5 млн рублей», — информирует пресс-служба ведомства. Ситуацию с погорельцами села Юлдус контролирует зампрокурора области Алексей Волков.
Помимо выплат прокуратура держит на контроле вопросы со стройкой жилья в сгоревшем селе. С главой Шадринского округа «выработан дополнительный комплекс мер, направленных на соблюдение сроков окончания строительных работ и недопущение нарушений прав граждан».
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы добились получения выплат. В ходе судебного разбирательства власти выплатили материальную помощь жителям Юлдуса, потерявшим жилье в пожарах.
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