10 октября 2023

Курганская прокуратура помогла погорельцам получить миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , крыша, кирпичный дом, дом, стройка, юлдус
Курганские погорельцы из села Юлдус получили миллионы от властей Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганская прокуратура держит на контроле ситуацию со строительством домов и выплатой материальной помощи жителям села Юлдус, пострадавшим от весенних пожаров. Ведомство поддерживает иски погорельцев к властям. Шестерым заявителям уже выплачено 5 млн рублей. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.

«Прокуратурой в текущем году в интересах погорельцев в суд направлено 14 исковых заявлений, 5 из которых уже удовлетворены. По результатам принятых мер шести погорельцам правительством Курганской области в добровольном порядке выдано средств на общую сумму более 5 млн рублей», — информирует пресс-служба ведомства. Ситуацию с погорельцами села Юлдус контролирует зампрокурора области Алексей Волков.

Помимо выплат прокуратура держит на контроле вопросы со стройкой жилья в сгоревшем селе. С главой Шадринского округа «выработан дополнительный комплекс мер, направленных на соблюдение сроков окончания строительных работ и недопущение нарушений прав граждан».

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы добились получения выплат. В ходе судебного разбирательства власти выплатили материальную помощь жителям Юлдуса, потерявшим жилье в пожарах.

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Курганская прокуратура держит на контроле ситуацию со строительством домов и выплатой материальной помощи жителям села Юлдус, пострадавшим от весенних пожаров. Ведомство поддерживает иски погорельцев к властям. Шестерым заявителям уже выплачено 5 млн рублей. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры. «Прокуратурой в текущем году в интересах погорельцев в суд направлено 14 исковых заявлений, 5 из которых уже удовлетворены. По результатам принятых мер шести погорельцам правительством Курганской области в добровольном порядке выдано средств на общую сумму более 5 млн рублей», — информирует пресс-служба ведомства. Ситуацию с погорельцами села Юлдус контролирует зампрокурора области Алексей Волков. Помимо выплат прокуратура держит на контроле вопросы со стройкой жилья в сгоревшем селе. С главой Шадринского округа «выработан дополнительный комплекс мер, направленных на соблюдение сроков окончания строительных работ и недопущение нарушений прав граждан». Ранее URA.RU сообщало, что курганцы добились получения выплат. В ходе судебного разбирательства власти выплатили материальную помощь жителям Юлдуса, потерявшим жилье в пожарах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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