По Тель-Авиву нанесли самый мощный удар с начала войны. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Тель-Авив пережил мощный ракетный удар со стороны ХАМАСа, пишет The Times of Israel Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате последнего обстрела, произошедшего в Тель-Авиве, зарегистрирован самый мощный ракетный удар с начала войны иежду Израилем и Палестиной. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Возможно, это самый крупный обстрел Тель-Авива со времени начала конфликта», — говорится в материале издания. Там добавили, что палестинские ракеты были нацелены на Иерусалим и Тель-Авив, что привело к тому, что парламент Израиля Кнессет вынужден был продолжить заседание в убежище.

Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В течение недели более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта.

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В результате последнего обстрела, произошедшего в Тель-Авиве, зарегистрирован самый мощный ракетный удар с начала войны иежду Израилем и Палестиной. Об этом сообщает The Times of Israel. «Возможно, это самый крупный обстрел Тель-Авива со времени начала конфликта», — говорится в материале издания. Там добавили, что палестинские ракеты были нацелены на Иерусалим и Тель-Авив, что привело к тому, что парламент Израиля Кнессет вынужден был продолжить заседание в убежище. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В течение недели более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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