По Тель-Авиву нанесли самый мощный удар с начала войны. Видео

16 октября 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Тель-Авив пережил мощный ракетный удар со стороны ХАМАСа, пишет The Times of Israel Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В результате последнего обстрела, произошедшего в Тель-Авиве, зарегистрирован самый мощный ракетный удар с начала войны иежду Израилем и Палестиной. Об этом сообщает The Times of Israel. «Возможно, это самый крупный обстрел Тель-Авива со времени начала конфликта», — говорится в материале издания. Там добавили, что палестинские ракеты были нацелены на Иерусалим и Тель-Авив, что привело к тому, что парламент Израиля Кнессет вынужден был продолжить заседание в убежище. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В течение недели более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта.

В результате последнего обстрела, произошедшего в Тель-Авиве, зарегистрирован самый мощный ракетный удар с начала войны иежду Израилем и Палестиной. Об этом сообщает The Times of Israel. «Возможно, это самый крупный обстрел Тель-Авива со времени начала конфликта», — говорится в материале издания. Там добавили, что палестинские ракеты были нацелены на Иерусалим и Тель-Авив, что привело к тому, что парламент Израиля Кнессет вынужден был продолжить заседание в убежище. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В течение недели более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта.