Тель-Авив пережил мощный ракетный удар со стороны ХАМАСа, пишет The Times of Israel
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В результате последнего обстрела, произошедшего в Тель-Авиве, зарегистрирован самый мощный ракетный удар с начала войны иежду Израилем и Палестиной. Об этом сообщает The Times of Israel.
«Возможно, это самый крупный обстрел Тель-Авива со времени начала конфликта», —
Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. В течение недели более десяти тысяч человек пострадали в результате конфликта.
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