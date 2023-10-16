Reuters: Индия не хочет платить за российскую нефть юанями

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Правительство Индии выступает против оплаты российской нефти китайскими юанями, пишет Reuters Фото:

Индия отказывается платить за российскую нефть в юанях. Индийское правительство задерживает оплату минимум семи партий российской нефти, предназначенной для местных нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет агентство Reuters.

«Задержка в оплате была обусловлена тем, что власти Индии негативным образом относятся к участившимся за последнее время случаям проведения оплаты сырья в китайской валюте вместо рупий», — говорится в материале агентства. Там добавили, что индийское правительство задерживает оплату России за нефть. Нефтеперерабатывающие заводы Индии ожидают поставок российской нефти с сентября 2023 года.

Власти не имеют полномочий запрещать частным компаниям закупку российской нефти за юани, но могут усложнить такие операции и замедлить сроки оплаты. Правительство не поддерживает торговлю нефтью за юани, но не препятствует ей, заключили в агентстве.

Россия увеличила экспорт нефти в Индию в 11 раз за первые пять месяцев текущего года, достигнув объема 37 миллионов тонн. В целом за прошлый год Россия поставила в Индию 33,4 млн тонн нефти. Индийские покупатели российской нефти остаются предпочтительными даже при сокращении дисконта Urals, поскольку она все равно дешевле других аналогов, передает «Ридус».

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Индия отказывается платить за российскую нефть в юанях. Индийское правительство задерживает оплату минимум семи партий российской нефти, предназначенной для местных нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет агентство Reuters. «Задержка в оплате была обусловлена тем, что власти Индии негативным образом относятся к участившимся за последнее время случаям проведения оплаты сырья в китайской валюте вместо рупий», — говорится в материале агентства. Там добавили, что индийское правительство задерживает оплату России за нефть. Нефтеперерабатывающие заводы Индии ожидают поставок российской нефти с сентября 2023 года. Власти не имеют полномочий запрещать частным компаниям закупку российской нефти за юани, но могут усложнить такие операции и замедлить сроки оплаты. Правительство не поддерживает торговлю нефтью за юани, но не препятствует ей, заключили в агентстве. Россия увеличила экспорт нефти в Индию в 11 раз за первые пять месяцев текущего года, достигнув объема 37 миллионов тонн. В целом за прошлый год Россия поставила в Индию 33,4 млн тонн нефти. Индийские покупатели российской нефти остаются предпочтительными даже при сокращении дисконта Urals, поскольку она все равно дешевле других аналогов, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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