Reuters: Индия не хочет платить за российскую нефть юанями

16 октября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Правительство Индии выступает против оплаты российской нефти китайскими юанями, пишет Reuters Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Индия отказывается платить за российскую нефть в юанях. Индийское правительство задерживает оплату минимум семи партий российской нефти, предназначенной для местных нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет агентство Reuters. «Задержка в оплате была обусловлена тем, что власти Индии негативным образом относятся к участившимся за последнее время случаям проведения оплаты сырья в китайской валюте вместо рупий», — говорится в материале агентства. Там добавили, что индийское правительство задерживает оплату России за нефть. Нефтеперерабатывающие заводы Индии ожидают поставок российской нефти с сентября 2023 года. Власти не имеют полномочий запрещать частным компаниям закупку российской нефти за юани, но могут усложнить такие операции и замедлить сроки оплаты. Правительство не поддерживает торговлю нефтью за юани, но не препятствует ей, заключили в агентстве. Россия увеличила экспорт нефти в Индию в 11 раз за первые пять месяцев текущего года, достигнув объема 37 миллионов тонн. В целом за прошлый год Россия поставила в Индию 33,4 млн тонн нефти. Индийские покупатели российской нефти остаются предпочтительными даже при сокращении дисконта Urals, поскольку она все равно дешевле других аналогов, передает «Ридус».

Индия отказывается платить за российскую нефть в юанях. Индийское правительство задерживает оплату минимум семи партий российской нефти, предназначенной для местных нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет агентство Reuters. «Задержка в оплате была обусловлена тем, что власти Индии негативным образом относятся к участившимся за последнее время случаям проведения оплаты сырья в китайской валюте вместо рупий», — говорится в материале агентства. Там добавили, что индийское правительство задерживает оплату России за нефть. Нефтеперерабатывающие заводы Индии ожидают поставок российской нефти с сентября 2023 года. Власти не имеют полномочий запрещать частным компаниям закупку российской нефти за юани, но могут усложнить такие операции и замедлить сроки оплаты. Правительство не поддерживает торговлю нефтью за юани, но не препятствует ей, заключили в агентстве. Россия увеличила экспорт нефти в Индию в 11 раз за первые пять месяцев текущего года, достигнув объема 37 миллионов тонн. В целом за прошлый год Россия поставила в Индию 33,4 млн тонн нефти. Индийские покупатели российской нефти остаются предпочтительными даже при сокращении дисконта Urals, поскольку она все равно дешевле других аналогов, передает «Ридус».