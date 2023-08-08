08 августа 2023

Россия нарастила поставки нефти в Индию в 11 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
Объем экспорта нефти в Индию составил 37 млн тонн Фото:

За первые пять месяцев текущего года Россия в 11 раз увеличила объем экспорта нефти в Индию. Такие данные озвучили в индийском минпромторге.

«Поставки российской нефти в Индию в январе—мае 2023 года выросли в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем составил 37 млн тонн», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистические данные индийского ведомства. За весь прошлый год Россия отправила в Индию 33,4 млн тонн.

Россия начала увеличивать объемы экспорта нефти в Индию после начала СВО на Украине. Тогда были усилены антироссийский санкции, вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти и был установлен ценовой потолок выше которого странам, поддерживающим санкции, запрещено покупать российскую нефть. Сейчас основными импортерами российской нефти являются Индия и Китай.

Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» и Indian Oil Company заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию. Договор также предусматривает расширение количества сортов экспортируемого ресурса.

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За первые пять месяцев текущего года Россия в 11 раз увеличила объем экспорта нефти в Индию. Такие данные озвучили в индийском минпромторге. «Поставки российской нефти в Индию в январе—мае 2023 года выросли в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем составил 37 млн тонн», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистические данные индийского ведомства. За весь прошлый год Россия отправила в Индию 33,4 млн тонн. Россия начала увеличивать объемы экспорта нефти в Индию после начала СВО на Украине. Тогда были усилены антироссийский санкции, вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти и был установлен ценовой потолок выше которого странам, поддерживающим санкции, запрещено покупать российскую нефть. Сейчас основными импортерами российской нефти являются Индия и Китай. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» и Indian Oil Company заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию. Договор также предусматривает расширение количества сортов экспортируемого ресурса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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