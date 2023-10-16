В Госдуме признали, что Россия не смогла избавиться от доллара

Россия все еще косвенно зависит от доллара, но сможет освободиться от его влияния, когда будет выстроена стабильная и равномерная система расчетов с дружественными странами. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.
«Больше 40% в мировой экономике — это оборот доллара. Естественно, ориентиры всех крупных компаний и государств так или иначе привязаны к доллару. Это закон жизни. Сложно сегодня говорить, что мы не зависим от него. Во внешнеторговом балансе у нас слово доллар уже отсутствует. Это валюта недружественных стран и нас отключили от всех транзакций, связанных с ним. При этом есть некие другие ориентиры, связанные сегодняшней внешней экономической деятельностью. Это в первую очередь юани и другие валюты, которые сегодня участвуют во внешней торговой деятельности. Юань зависит от доллара, потому что Китай серьезно вложился в американские ценные бумаги. Исходя из этого, мы от доллара все равно зависим, но косвенно», — сказал Олег Савченко.
По его словам, Россия идет к тому, чтобы полностью избавиться от какой-либо зависимости от американской валюты. «Первый шаг, что мы вообще перестали использовать доллар. 100% свободы принятия решения от доллара в российской экономике пока еще нет. Это случится, когда ЦБ выстроит систему взаимных расчетов без третьих стран, то есть без доллара и евро. Для этого потребуется увеличение товарооборота с данными государствами. Причем сделать так, чтобы не было диспаритета не было, чтобы экспорт-импорт совпадал. Для этого потребуется достаточно много времени», — объяснил депутат.
Согласно заключению Счетной палаты по проекту закона «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый 2025 и 2026 годы», предполагается умеренное ослабление курса с 85,2 рубля за доллар США в 2023 году до 92,3 рубля за доллар США в 2026 году. Министр Финансов Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, подчеркнул, что бюджет страны не зависит от курса американской валюты.
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