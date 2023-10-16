В Госдуме признали, что Россия не смогла избавиться от доллара

Председатель ГД по финансовому рынку: РФ зависит от доллара лишь косвенно

17 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россия не может избавиться от влияния доллара из-за юаня, сказал Олег Савченко Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы Россия все еще косвенно зависит от доллара, но сможет освободиться от его влияния, когда будет выстроена стабильная и равномерная система расчетов с дружественными странами. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко. «Больше 40% в мировой экономике — это оборот доллара. Естественно, ориентиры всех крупных компаний и государств так или иначе привязаны к доллару. Это закон жизни. Сложно сегодня говорить, что мы не зависим от него. Во внешнеторговом балансе у нас слово доллар уже отсутствует. Это валюта недружественных стран и нас отключили от всех транзакций, связанных с ним. При этом есть некие другие ориентиры, связанные сегодняшней внешней экономической деятельностью. Это в первую очередь юани и другие валюты, которые сегодня участвуют во внешней торговой деятельности. Юань зависит от доллара, потому что Китай серьезно вложился в американские ценные бумаги. Исходя из этого, мы от доллара все равно зависим, но косвенно», — сказал Олег Савченко. По его словам, Россия идет к тому, чтобы полностью избавиться от какой-либо зависимости от американской валюты. «Первый шаг, что мы вообще перестали использовать доллар. 100% свободы принятия решения от доллара в российской экономике пока еще нет. Это случится, когда ЦБ выстроит систему взаимных расчетов без третьих стран, то есть без доллара и евро. Для этого потребуется увеличение товарооборота с данными государствами. Причем сделать так, чтобы не было диспаритета не было, чтобы экспорт-импорт совпадал. Для этого потребуется достаточно много времени», — объяснил депутат. Согласно заключению Счетной палаты по проекту закона «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый 2025 и 2026 годы», предполагается умеренное ослабление курса с 85,2 рубля за доллар США в 2023 году до 92,3 рубля за доллар США в 2026 году. Министр Финансов Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, подчеркнул, что бюджет страны не зависит от курса американской валюты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия все еще косвенно зависит от доллара, но сможет освободиться от его влияния, когда будет выстроена стабильная и равномерная система расчетов с дружественными странами. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко. «Больше 40% в мировой экономике — это оборот доллара. Естественно, ориентиры всех крупных компаний и государств так или иначе привязаны к доллару. Это закон жизни. Сложно сегодня говорить, что мы не зависим от него. Во внешнеторговом балансе у нас слово доллар уже отсутствует. Это валюта недружественных стран и нас отключили от всех транзакций, связанных с ним. При этом есть некие другие ориентиры, связанные сегодняшней внешней экономической деятельностью. Это в первую очередь юани и другие валюты, которые сегодня участвуют во внешней торговой деятельности. Юань зависит от доллара, потому что Китай серьезно вложился в американские ценные бумаги. Исходя из этого, мы от доллара все равно зависим, но косвенно», — сказал Олег Савченко. По его словам, Россия идет к тому, чтобы полностью избавиться от какой-либо зависимости от американской валюты. «Первый шаг, что мы вообще перестали использовать доллар. 100% свободы принятия решения от доллара в российской экономике пока еще нет. Это случится, когда ЦБ выстроит систему взаимных расчетов без третьих стран, то есть без доллара и евро. Для этого потребуется увеличение товарооборота с данными государствами. Причем сделать так, чтобы не было диспаритета не было, чтобы экспорт-импорт совпадал. Для этого потребуется достаточно много времени», — объяснил депутат. Согласно заключению Счетной палаты по проекту закона «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый 2025 и 2026 годы», предполагается умеренное ослабление курса с 85,2 рубля за доллар США в 2023 году до 92,3 рубля за доллар США в 2026 году. Министр Финансов Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, подчеркнул, что бюджет страны не зависит от курса американской валюты.