В Свердловской области посетителя ресторана изнасиловали шваброй

16 октября 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Изнасилование произошло в Новоуральске Фото: Илья Московец © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) избили и изнасиловали посетителя ресторана «Ромашка». По словам местных жителей, зачинщиками драки стали директор заведения, его брат и охрана. ЧП произошло в Новоуральске 7 октября, но стало известно о нем только сейчас. В местном кафе произошел конфликт, в ходе которого несколько горожан запинали и избили мужчину. Затем с него стянули штаны и изнасиловали черенком от швабры. «Этот человек сидел за убийство двоих известных людей из нашего города в девяностых. В тот вечер он пришел на поминки — была годовщина со дня смерти человека, которого он убил. И он угрожал родственнику погибшего, что еще и его убьет. Это была ответная реакция», — сказал порталу Е1 участник изнасилования. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к пресс-секретарю регионального главка полиции Валерию Горелых. Он подтвердил факт ЧП, сообщив, что заявление в ОВД потерпевший написал только 16 октября. Сейчас назначена экспертиза для установления тяжести причиненного ему вреда. «От заключения медиков будет зависеть, по какой конкретно статье УК РФ будет возбуждено уголовное дело. Сыщики уголовного розыска устанавливают обстоятельства конфликта, опрашивают очевидцев, чтобы установить причины произошедшего», — сказал Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новоуральске (Свердловская область) избили и изнасиловали посетителя ресторана «Ромашка». По словам местных жителей, зачинщиками драки стали директор заведения, его брат и охрана. ЧП произошло в Новоуральске 7 октября, но стало известно о нем только сейчас. В местном кафе произошел конфликт, в ходе которого несколько горожан запинали и избили мужчину. Затем с него стянули штаны и изнасиловали черенком от швабры. «Этот человек сидел за убийство двоих известных людей из нашего города в девяностых. В тот вечер он пришел на поминки — была годовщина со дня смерти человека, которого он убил. И он угрожал родственнику погибшего, что еще и его убьет. Это была ответная реакция», — сказал порталу Е1 участник изнасилования. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к пресс-секретарю регионального главка полиции Валерию Горелых. Он подтвердил факт ЧП, сообщив, что заявление в ОВД потерпевший написал только 16 октября. Сейчас назначена экспертиза для установления тяжести причиненного ему вреда. «От заключения медиков будет зависеть, по какой конкретно статье УК РФ будет возбуждено уголовное дело. Сыщики уголовного розыска устанавливают обстоятельства конфликта, опрашивают очевидцев, чтобы установить причины произошедшего», — сказал Горелых.