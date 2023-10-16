Директор депкультуры Козлова готовит назначения своих бывших заместителей

В югорской культуре восприняли первые решения директора в штыки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Творческие элиты ХМАО раскритиковали нового директора департамента культуры Маргариту Козлову за ее первые кадровые решения. Как рассказали URA.RU источники в культурных кругах, чиновница готовит назначение директором главной концертной площадки региона КТЦ «Югра-классик» своего бывшего зама по «Открытому региону» Евгению Романову. На пост замдиректора департамента Козлова пригласила другого своего экс-заместителя Виктора Гаина, который будет отвечать за экономику и финансы.

«Романова станет директором КТЦ, а в сам департамент Козлова пригласила другого своего экс-заместителя Гаина, который теперь будет отвечать за экономику и финансы. В расстановке своих людей на ключевые позиции, может, ничего плохого и нет. Но вся эта троица не имеет никакого отношения к культуре, поэтому им сложно будет выстраивать диалог с именитыми деятелями, для которых они должны стать своими. Иначе количество культурных проектов в Югре может сократиться. В зоне риска и те из них, что делаются вместе с федеральным министерством. А там сотрудничество выстраивается на личных контактах», — считает инсайдер.

Козлова не ответила на звонок корреспондента агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о назначении Козловой на пост главы департамента культуры. Она выиграла отбор на конкурс и была одобрена губернатором округа Натальей Комаровой.