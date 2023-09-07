07 сентября 2023

Губернатор ХМАО провела новые назначения в правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель
Сергея Черняев приступит к работе 11 сентября Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила кураторов культуры и спорта в окружном правительстве. Директором департамента культуры стала Маргарита Козлова, а пост директора департамента спорта получила Софья Конух. Информация об этом указана на сайте окружного правительства.

«По итогам общественного отбора на должность директора департамента культуры Югры назначена Маргарита Козлова. В ее ведении будут находиться вопросы по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии», — указано на сайте правительства. До назначения Козлова являлась директором центра «Открытый регион». Она родилась в 1981 году в Саратове, имеет высшее образование и степень кандидата социологических наук.

Директором департамента спорта ХМАО назначена Софья Конух, которая прежде являлась заместителем ведомства. Она родилась в 1980 году. Высшее образование получила в Университете Южной Калифорнии и Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. Также является бронзовой призеркой олимпиады 2020 года в Сиднее.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила кураторов культуры и спорта в окружном правительстве. Директором департамента культуры стала Маргарита Козлова, а пост директора департамента спорта получила Софья Конух. Информация об этом указана на сайте окружного правительства. «По итогам общественного отбора на должность директора департамента культуры Югры назначена Маргарита Козлова. В ее ведении будут находиться вопросы по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии», — указано на сайте правительства. До назначения Козлова являлась директором центра «Открытый регион». Она родилась в 1981 году в Саратове, имеет высшее образование и степень кандидата социологических наук. Директором департамента спорта ХМАО назначена Софья Конух, которая прежде являлась заместителем ведомства. Она родилась в 1980 году. Высшее образование получила в Университете Южной Калифорнии и Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. Также является бронзовой призеркой олимпиады 2020 года в Сиднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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