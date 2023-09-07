Губернатор ХМАО провела новые назначения в правительстве

08 сентября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Сергея Черняев приступит к работе 11 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила кураторов культуры и спорта в окружном правительстве. Директором департамента культуры стала Маргарита Козлова, а пост директора департамента спорта получила Софья Конух. Информация об этом указана на сайте окружного правительства. «По итогам общественного отбора на должность директора департамента культуры Югры назначена Маргарита Козлова. В ее ведении будут находиться вопросы по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии», — указано на сайте правительства. До назначения Козлова являлась директором центра «Открытый регион». Она родилась в 1981 году в Саратове, имеет высшее образование и степень кандидата социологических наук. Директором департамента спорта ХМАО назначена Софья Конух, которая прежде являлась заместителем ведомства. Она родилась в 1980 году. Высшее образование получила в Университете Южной Калифорнии и Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. Также является бронзовой призеркой олимпиады 2020 года в Сиднее.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила кураторов культуры и спорта в окружном правительстве. Директором департамента культуры стала Маргарита Козлова, а пост директора департамента спорта получила Софья Конух. Информация об этом указана на сайте окружного правительства. «По итогам общественного отбора на должность директора департамента культуры Югры назначена Маргарита Козлова. В ее ведении будут находиться вопросы по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии», — указано на сайте правительства. До назначения Козлова являлась директором центра «Открытый регион». Она родилась в 1981 году в Саратове, имеет высшее образование и степень кандидата социологических наук. Директором департамента спорта ХМАО назначена Софья Конух, которая прежде являлась заместителем ведомства. Она родилась в 1980 году. Высшее образование получила в Университете Южной Калифорнии и Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. Также является бронзовой призеркой олимпиады 2020 года в Сиднее.