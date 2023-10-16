В Тюмени открыли культурное пространство для отдыха, сообщила администрация города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 16 октября по улице Республики, 21 торжественно открыли современное озелененное и одновременно культурное пространство для отдыха. Об этом сообщила администрация города.

«На месте бывшей стихийной парковки создано интересное пространство, где можно будет отдохнуть или вдохновиться выставкой, концертом, интересной лекцией или уроком. Руслан Кухарук напомнил, что эта территория, расположенная в исторической части Тюмени, вошла в перечень благоустраиваемых в этом году объектов благодаря активной позиции жителей нашего города. Сочетание на улице Республики, 21, имеющихся объектов и творческих предложений архитекторов, дизайнеров, студентов ТГИК позволило создать уникальное пространств», — написала администрация в telegram-канале.

По ее словам, пространство было создано благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», идея которой заключается в том, чтобы жители сами определяли будущее наполнение скверов и парков. Например, архитекторы превратили подвальное складское помещение аптеки № 1 в сцену-амфитеатр. Стенами ей служит отреставрированная кирпичная кладка.