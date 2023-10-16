Ozon ввел новые штрафы для продавцов

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Повседневная жизнь. Москва, вывеска, ozon, озон, маркетплейс
Ozon увеличил штрафы для продавцов в 2,5 раза, пишет Baza Фото:

Ozon ввел новые меры наказания для продавцов. Штрафы увеличены в 2,5 раза, а пониженная комиссия отменена.

«Ozon повысил штрафы для продавцов в 2,5 раза», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что компания планирует отменить пониженную комиссию на товары от Apple, а также запретить торговлю навозом. Начиная с сегодняшнего дня, продавцы будут оштрафованы на 1,5% от стоимости товара за просроченную или отмененную посылку.

Кроме того, с 26 октября алгоритмы будут отслеживать отмены, сделанные продавцом. Если отмены составляют 30% от общего числа, продавец будет блокирован на неделю, а при повторных нарушениях блокировка будет вечной. Также с 27 октября штрафы в размере 10 000 рублей будут применяться чаще. Например, будут взиматься денежные санкции за проблемы с категориями товаров, неправильную маркировку 18+ и другие нарушения.

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Ozon ввел новые меры наказания для продавцов. Штрафы увеличены в 2,5 раза, а пониженная комиссия отменена. «Ozon повысил штрафы для продавцов в 2,5 раза», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что компания планирует отменить пониженную комиссию на товары от Apple, а также запретить торговлю навозом. Начиная с сегодняшнего дня, продавцы будут оштрафованы на 1,5% от стоимости товара за просроченную или отмененную посылку. Кроме того, с 26 октября алгоритмы будут отслеживать отмены, сделанные продавцом. Если отмены составляют 30% от общего числа, продавец будет блокирован на неделю, а при повторных нарушениях блокировка будет вечной. Также с 27 октября штрафы в размере 10 000 рублей будут применяться чаще. Например, будут взиматься денежные санкции за проблемы с категориями товаров, неправильную маркировку 18+ и другие нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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