Президент Грузии отказалась уходить в отставку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается уходить в отставку, несмотря на решение Конституционного суда, в котором ее обвинили в нарушении закона. Об этом она заявила на брифинге.
«Я никуда не ухожу. Я не уйду в отставку. Я буду там, где была, где нахожусь всю жизнь и ради чего приехала и осталась, стояла на улице ради нашего европейского и демократического будущего», —
Конституционный суд Грузии одобрил импичмент Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Германию, дабы провести встречу с европейскими лидерами, несмотря на отказ правительства. Еще в сентября 2023 года правящая партия Грузии начала процесс импичмента президента страны.
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