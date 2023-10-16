Президент Грузии отказалась уходить в отставку

16 октября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Саломе Зурабишвили отказалась подавать в отставку Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается уходить в отставку, несмотря на решение Конституционного суда, в котором ее обвинили в нарушении закона. Об этом она заявила на брифинге. «Я никуда не ухожу. Я не уйду в отставку. Я буду там, где была, где нахожусь всю жизнь и ради чего приехала и осталась, стояла на улице ради нашего европейского и демократического будущего», — передает слова главы страны издание «Sputnik Грузия» Конституционный суд Грузии одобрил импичмент Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Германию, дабы провести встречу с европейскими лидерами, несмотря на отказ правительства. Еще в сентября 2023 года правящая партия Грузии начала процесс импичмента президента страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается уходить в отставку, несмотря на решение Конституционного суда, в котором ее обвинили в нарушении закона. Об этом она заявила на брифинге. «Я никуда не ухожу. Я не уйду в отставку. Я буду там, где была, где нахожусь всю жизнь и ради чего приехала и осталась, стояла на улице ради нашего европейского и демократического будущего», — передает слова главы страны издание «Sputnik Грузия» Конституционный суд Грузии одобрил импичмент Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Германию, дабы провести встречу с европейскими лидерами, несмотря на отказ правительства. Еще в сентября 2023 года правящая партия Грузии начала процесс импичмента президента страны.