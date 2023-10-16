Конституционный суд Грузии одобрил импичмент президента страны

16 октября 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

В Грузии одобрен импичмент Саломе Зурабишвили Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Одобрен импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Германию для встречи с европейскими лидерами, несмотря на отказ правительства. Об этом заявили в Конституционном суде (КС) Грузии. «Зурабишвили признана нарушившей закон из-за поездок за рубеж, что разрешает начать процедуру импичмента», — передает сообщение суда грузинский телеканал 1TV . Там добавили, что решение было принято после того, как глава Грузии посетила Германию и встретилась с европейскими лидерами вопреки отказу правительства. Депутаты считают, что это является «грубым нарушением Конституции». Грузинская правящая партия «Грузинская мечта» объявила о начале процесса импичмента Саломе Зурабишвили из-за ее поездок в Европу. Лидер партии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент обвиняется в серьезном нарушении конституции Грузии.

Одобрен импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Германию для встречи с европейскими лидерами, несмотря на отказ правительства. Об этом заявили в Конституционном суде (КС) Грузии. «Зурабишвили признана нарушившей закон из-за поездок за рубеж, что разрешает начать процедуру импичмента», — передает сообщение суда грузинский телеканал 1TV. Там добавили, что решение было принято после того, как глава Грузии посетила Германию и встретилась с европейскими лидерами вопреки отказу правительства. Депутаты считают, что это является «грубым нарушением Конституции». Грузинская правящая партия «Грузинская мечта» объявила о начале процесса импичмента Саломе Зурабишвили из-за ее поездок в Европу. Лидер партии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент обвиняется в серьезном нарушении конституции Грузии.