Конституционный суд Грузии одобрил импичмент президента страны

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, зурабишвили саломе
В Грузии одобрен импичмент Саломе Зурабишвили Фото:

Одобрен импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Германию для встречи с европейскими лидерами, несмотря на отказ правительства. Об этом заявили в Конституционном суде (КС) Грузии.

«Зурабишвили признана нарушившей закон из-за поездок за рубеж, что разрешает начать процедуру импичмента», — передает сообщение суда грузинский телеканал 1TV. Там добавили, что решение было принято после того, как глава Грузии посетила Германию и встретилась с европейскими лидерами вопреки отказу правительства. Депутаты считают, что это является «грубым нарушением Конституции».

Грузинская правящая партия «Грузинская мечта» объявила о начале процесса импичмента Саломе Зурабишвили из-за ее поездок в Европу. Лидер партии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент обвиняется в серьезном нарушении конституции Грузии.

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Одобрен импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Германию для встречи с европейскими лидерами, несмотря на отказ правительства. Об этом заявили в Конституционном суде (КС) Грузии. «Зурабишвили признана нарушившей закон из-за поездок за рубеж, что разрешает начать процедуру импичмента», — передает сообщение суда грузинский телеканал 1TV. Там добавили, что решение было принято после того, как глава Грузии посетила Германию и встретилась с европейскими лидерами вопреки отказу правительства. Депутаты считают, что это является «грубым нарушением Конституции». Грузинская правящая партия «Грузинская мечта» объявила о начале процесса импичмента Саломе Зурабишвили из-за ее поездок в Европу. Лидер партии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент обвиняется в серьезном нарушении конституции Грузии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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