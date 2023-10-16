16 октября 2023

Тюменский штурмовик спецназа «Ахмат» обратился к Кадырову

© Служба новостей «URA.RU»
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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Штурмовик спецназа «Ахмат» из Тюмени поблагодарил Кадырова за создание отряда Фото:

Штурмовик спецназа «Ахмат» из Тюмени с позывным «Зима» обратился к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, чтобы поблагодарить его за создание отряда. Также боец выразил благодарность командиру спецназа Апти Алаудинову за то, что их «большая семья» крепка и едина. Об этом сообщили журналисты.

«Благодаря Рамзану Ахматовичу появилась наша большая семья! Благодаря Апти Ароновичу она, слава Всевышнему, крепка и Едина! Благодаря боевым комбатам! Не могу не выделить Исмаила Охотника, мы сплочены и даже в тылу всегда находимся рядом с вами, братья!» — слова бойца с позывным «Зима» передали журналисты «Вести Луганск».

По их словам, штурмовик сейчас находится на реабилитации после ранения. Тем временем из Тюмени едет небольшая помощь и поддержка в дружественный спецназ «Ахмат». Гуманитарный груз и автомобиль в помощь подразделению доставят бойцы с позывным «Батя» и «Кощей».

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Штурмовик спецназа «Ахмат» из Тюмени с позывным «Зима» обратился к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, чтобы поблагодарить его за создание отряда. Также боец выразил благодарность командиру спецназа Апти Алаудинову за то, что их «большая семья» крепка и едина. Об этом сообщили журналисты. «Благодаря Рамзану Ахматовичу появилась наша большая семья! Благодаря Апти Ароновичу она, слава Всевышнему, крепка и Едина! Благодаря боевым комбатам! Не могу не выделить Исмаила Охотника, мы сплочены и даже в тылу всегда находимся рядом с вами, братья!» — слова бойца с позывным «Зима» передали журналисты «Вести Луганск». По их словам, штурмовик сейчас находится на реабилитации после ранения. Тем временем из Тюмени едет небольшая помощь и поддержка в дружественный спецназ «Ахмат». Гуманитарный груз и автомобиль в помощь подразделению доставят бойцы с позывным «Батя» и «Кощей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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