Тюменский штурмовик спецназа «Ахмат» обратился к Кадырову

17 октября 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Штурмовик спецназа «Ахмат» из Тюмени поблагодарил Кадырова за создание отряда Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Штурмовик спецназа «Ахмат» из Тюмени с позывным «Зима» обратился к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, чтобы поблагодарить его за создание отряда. Также боец выразил благодарность командиру спецназа Апти Алаудинову за то, что их «большая семья» крепка и едина. Об этом сообщили журналисты. «Благодаря Рамзану Ахматовичу появилась наша большая семья! Благодаря Апти Ароновичу она, слава Всевышнему, крепка и Едина! Благодаря боевым комбатам! Не могу не выделить Исмаила Охотника, мы сплочены и даже в тылу всегда находимся рядом с вами, братья!» — слова бойца с позывным «Зима» передали журналисты «Вести Луганск». По их словам, штурмовик сейчас находится на реабилитации после ранения. Тем временем из Тюмени едет небольшая помощь и поддержка в дружественный спецназ «Ахмат». Гуманитарный груз и автомобиль в помощь подразделению доставят бойцы с позывным «Батя» и «Кощей».

Штурмовик спецназа «Ахмат» из Тюмени с позывным «Зима» обратился к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, чтобы поблагодарить его за создание отряда. Также боец выразил благодарность командиру спецназа Апти Алаудинову за то, что их «большая семья» крепка и едина. Об этом сообщили журналисты. «Благодаря Рамзану Ахматовичу появилась наша большая семья! Благодаря Апти Ароновичу она, слава Всевышнему, крепка и Едина! Благодаря боевым комбатам! Не могу не выделить Исмаила Охотника, мы сплочены и даже в тылу всегда находимся рядом с вами, братья!» — слова бойца с позывным «Зима» передали журналисты «Вести Луганск». По их словам, штурмовик сейчас находится на реабилитации после ранения. Тем временем из Тюмени едет небольшая помощь и поддержка в дружественный спецназ «Ахмат». Гуманитарный груз и автомобиль в помощь подразделению доставят бойцы с позывным «Батя» и «Кощей».