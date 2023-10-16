В Тюменской области на протяжении двух месяцев не могут найти женщину. Скрин

17 октября 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

В Тобольске с 9 августа ищут женщину Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) не могут найти 38-летнюю Веру Саличеву. С 9 августа о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «В Тобольске пропала Вера Саличева 1985 года рождения. С 9 августа ее местонахождение неизвестно. У нее рост 168 сантиметров, волосы темно-русые, глаза голубые», — сообщают поисковики в соцсети «ВКонтакте». Пропавшая женщина была одета в темно-синюю ветровку и платье. Также на ногах у нее были коричневые кроссовки, а с собой коричневая сумка. Фото: «ЛизаАлерт», «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalert_sever

В Тобольске (Тюменская область) не могут найти 38-летнюю Веру Саличеву. С 9 августа о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «В Тобольске пропала Вера Саличева 1985 года рождения. С 9 августа ее местонахождение неизвестно. У нее рост 168 сантиметров, волосы темно-русые, глаза голубые», — сообщают поисковики в соцсети «ВКонтакте». Пропавшая женщина была одета в темно-синюю ветровку и платье. Также на ногах у нее были коричневые кроссовки, а с собой коричневая сумка.