В Тобольске с 9 августа ищут женщину
В Тобольске (Тюменская область) не могут найти 38-летнюю Веру Саличеву. С 9 августа о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«В Тобольске пропала Вера Саличева 1985 года рождения. С 9 августа ее местонахождение неизвестно. У нее рост 168 сантиметров, волосы темно-русые, глаза голубые», — сообщают поисковики в соцсети «ВКонтакте».
Пропавшая женщина была одета в темно-синюю ветровку и платье. Также на ногах у нее были коричневые кроссовки, а с собой коричневая сумка.
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