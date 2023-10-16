16 октября 2023

В Тюменской области на протяжении двух месяцев не могут найти женщину. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, прохожий, женщина
В Тобольске с 9 августа ищут женщину Фото:

В Тобольске (Тюменская область) не могут найти 38-летнюю Веру Саличеву. С 9 августа о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«В Тобольске пропала Вера Саличева 1985 года рождения. С 9 августа ее местонахождение неизвестно. У нее рост 168 сантиметров, волосы темно-русые, глаза голубые», — сообщают поисковики в соцсети «ВКонтакте».

Пропавшая женщина была одета в темно-синюю ветровку и платье. Также на ногах у нее были коричневые кроссовки, а с собой коричневая сумка.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) не могут найти 38-летнюю Веру Саличеву. С 9 августа о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «В Тобольске пропала Вера Саличева 1985 года рождения. С 9 августа ее местонахождение неизвестно. У нее рост 168 сантиметров, волосы темно-русые, глаза голубые», — сообщают поисковики в соцсети «ВКонтакте». Пропавшая женщина была одета в темно-синюю ветровку и платье. Также на ногах у нее были коричневые кроссовки, а с собой коричневая сумка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...