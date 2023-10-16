16 октября 2023

Благодаря помощи ХМАО жительница ДНР создала чат-бот для решения разных вопросов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Макеевки создала чат-бот в Telegram, который помогает ответить на вопросы людей из ДНР Фото:

Благодаря победе в грантовом конкурсе губернатора ХМАО жительница Макеевки Анастасия Подушкина создала чат-бот в Telegram. Он помогает жителям ДНР находить ответы на различные вопросы. Об этом сообщил telegram-канал «ЮграСолдату».

«Именно такой чат-бот в Telegram создала Анастасия Подушкина из подшефной Макеевки. А все благодаря победе в грантовом конкурсе губернатора Югры. „Давай решать“ помогает жителям ДНР находить ответы на всевозможные вопросы: от времени работы МФЦ до контактов всех госучреждений», — написано в telegram-канале «ЮграСолдату».

По их словам, если чат-бот не владеет нужной информацией, то в дело вступают специалисты различных ведомств. В день, по словам Анастасии, приходят десятки обращений.

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Благодаря победе в грантовом конкурсе губернатора ХМАО жительница Макеевки Анастасия Подушкина создала чат-бот в Telegram. Он помогает жителям ДНР находить ответы на различные вопросы. Об этом сообщил telegram-канал «ЮграСолдату». «Именно такой чат-бот в Telegram создала Анастасия Подушкина из подшефной Макеевки. А все благодаря победе в грантовом конкурсе губернатора Югры. „Давай решать“ помогает жителям ДНР находить ответы на всевозможные вопросы: от времени работы МФЦ до контактов всех госучреждений», — написано в telegram-канале «ЮграСолдату». По их словам, если чат-бот не владеет нужной информацией, то в дело вступают специалисты различных ведомств. В день, по словам Анастасии, приходят десятки обращений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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