Благодаря помощи ХМАО жительница ДНР создала чат-бот для решения разных вопросов

17 октября 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

Жительница Макеевки создала чат-бот в Telegram, который помогает ответить на вопросы людей из ДНР Фото: Денис Моргунов © URA.RU Благодаря победе в грантовом конкурсе губернатора ХМАО жительница Макеевки Анастасия Подушкина создала чат-бот в Telegram. Он помогает жителям ДНР находить ответы на различные вопросы. Об этом сообщил telegram-канал «ЮграСолдату». «Именно такой чат-бот в Telegram создала Анастасия Подушкина из подшефной Макеевки. А все благодаря победе в грантовом конкурсе губернатора Югры. „Давай решать“ помогает жителям ДНР находить ответы на всевозможные вопросы: от времени работы МФЦ до контактов всех госучреждений», — написано в telegram-канале «ЮграСолдату». По их словам, если чат-бот не владеет нужной информацией, то в дело вступают специалисты различных ведомств. В день, по словам Анастасии, приходят десятки обращений.

Благодаря победе в грантовом конкурсе губернатора ХМАО жительница Макеевки Анастасия Подушкина создала чат-бот в Telegram. Он помогает жителям ДНР находить ответы на различные вопросы. Об этом сообщил telegram-канал «ЮграСолдату». «Именно такой чат-бот в Telegram создала Анастасия Подушкина из подшефной Макеевки. А все благодаря победе в грантовом конкурсе губернатора Югры. „Давай решать“ помогает жителям ДНР находить ответы на всевозможные вопросы: от времени работы МФЦ до контактов всех госучреждений», — написано в telegram-канале «ЮграСолдату». По их словам, если чат-бот не владеет нужной информацией, то в дело вступают специалисты различных ведомств. В день, по словам Анастасии, приходят десятки обращений.