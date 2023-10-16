Благодаря помощи ХМАО жительница ДНР создала чат-бот для решения разных вопросов

Благодаря победе в грантовом конкурсе губернатора ХМАО жительница Макеевки Анастасия Подушкина создала чат-бот в Telegram. Он помогает жителям ДНР находить ответы на различные вопросы. Об этом сообщил telegram-канал «ЮграСолдату».
«Именно такой чат-бот в Telegram создала Анастасия Подушкина из подшефной Макеевки. А все благодаря победе в грантовом конкурсе губернатора Югры. „Давай решать“ помогает жителям ДНР находить ответы на всевозможные вопросы: от времени работы МФЦ до контактов всех госучреждений», — написано в telegram-канале «ЮграСолдату».
По их словам, если чат-бот не владеет нужной информацией, то в дело вступают специалисты различных ведомств. В день, по словам Анастасии, приходят десятки обращений.
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