США направили к берегам Израиля две тысячи морпехов

новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Соединенный Штаты Америки направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования, состоящую из двух тысяч пехотинцев. Об этом сообщили в Пентагоне.
«Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две 2 тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля», — передает информацию Пентагона телеканал CNN.
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