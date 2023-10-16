16 октября 2023

США направили к берегам Израиля две тысячи морпехов

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новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Соединенный Штаты Америки направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования, состоящую из двух тысяч пехотинцев. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две 2 тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля», — передает информацию Пентагона телеканал CNN.

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Соединенный Штаты Америки направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования, состоящую из двух тысяч пехотинцев. Об этом сообщили в Пентагоне. «Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две 2 тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля», — передает информацию Пентагона телеканал CNN.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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