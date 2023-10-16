США направили к берегам Израиля две тысячи морпехов

17 октября 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Соединенный Штаты Америки направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования, состоящую из двух тысяч пехотинцев. Об этом сообщили в Пентагоне. «Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две 2 тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля», — передает информацию Пентагона телеканал CNN.

Соединенный Штаты Америки направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования, состоящую из двух тысяч пехотинцев. Об этом сообщили в Пентагоне. «Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две 2 тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля», — передает информацию Пентагона телеканал CNN.