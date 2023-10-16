16 октября 2023

Совбез ООН не принял резолюцию РФ по Газе и Израилю

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Совбез ООН не принял резолюцию прекращения огня между Израилем и сектором Газа Фото:

Совет Безопасности ООН не принял российскую гуманитарную резолюцию, которая связана с прекращением огня между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщили журналисты.

«Проект резолюции не был принят, поскольку он не получил требуемое число голосов», — передают слова председателя совета журналисты «Коммерсанта». Проект получил поддержку пяти голосов, однако четыре страны выступили против, шесть — воздержались.

Россия направила в Совбез проект гуманитарной резолюции, который касается палестино-израильского конфликта. Об этом 16 октября заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают «Известия».

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Совет Безопасности ООН не принял российскую гуманитарную резолюцию, которая связана с прекращением огня между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщили журналисты. «Проект резолюции не был принят, поскольку он не получил требуемое число голосов», — передают слова председателя совета журналисты «Коммерсанта». Проект получил поддержку пяти голосов, однако четыре страны выступили против, шесть — воздержались. Россия направила в Совбез проект гуманитарной резолюции, который касается палестино-израильского конфликта. Об этом 16 октября заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают «Известия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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