Совбез ООН не принял резолюцию РФ по Газе и Израилю

17 октября 2023 в 04:53 Размер текста - 17 +

Совбез ООН не принял резолюцию прекращения огня между Израилем и сектором Газа Фото: Patrick Gruban/Wikipedia Совет Безопасности ООН не принял российскую гуманитарную резолюцию, которая связана с прекращением огня между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщили журналисты. «Проект резолюции не был принят, поскольку он не получил требуемое число голосов», — передают слова председателя совета журналисты «Коммерсанта». Проект получил поддержку пяти голосов, однако четыре страны выступили против, шесть — воздержались. Россия направила в Совбез проект гуманитарной резолюции, который касается палестино-израильского конфликта. Об этом 16 октября заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают «Известия».

Совет Безопасности ООН не принял российскую гуманитарную резолюцию, которая связана с прекращением огня между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщили журналисты. «Проект резолюции не был принят, поскольку он не получил требуемое число голосов», — передают слова председателя совета журналисты «Коммерсанта». Проект получил поддержку пяти голосов, однако четыре страны выступили против, шесть — воздержались. Россия направила в Совбез проект гуманитарной резолюции, который касается палестино-израильского конфликта. Об этом 16 октября заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают «Известия».