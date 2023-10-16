Совбез ООН не принял резолюцию РФ по Газе и Израилю

Совбез ООН не принял резолюцию прекращения огня между Израилем и сектором Газа
Совет Безопасности ООН не принял российскую гуманитарную резолюцию, которая связана с прекращением огня между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщили журналисты.
«Проект резолюции не был принят, поскольку он не получил требуемое число голосов», — передают слова председателя совета журналисты «Коммерсанта». Проект получил поддержку пяти голосов, однако четыре страны выступили против, шесть — воздержались.
Россия направила в Совбез проект гуманитарной резолюции, который касается палестино-израильского конфликта. Об этом 16 октября заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают «Известия».
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