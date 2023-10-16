16 октября 2023

В многоэтажке Екатеринбурга загорелись две квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают сотрудники МЧС Фото:

В Екатеринбурге в многоэтажном доме района Амундсена загорелись две квартиры. В настоящее время сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства, ставший очевидцем пожара.

«На Амундсена горят две квартиры. На место происшествия приехали личный состав МЧС и специальная техника. Спасатели пытаются потушить пожар», — сказал очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге в многоэтажном доме района Амундсена загорелись две квартиры. В настоящее время сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства, ставший очевидцем пожара. «На Амундсена горят две квартиры. На место происшествия приехали личный состав МЧС и специальная техника. Спасатели пытаются потушить пожар», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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