В ООН заявили об окончании украинского наступления

Небензя: контрнаступление ВСУ завершено

13 октября 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Украинское контрнаступление завершилось, высказался Василий Небензя Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское контрнаступление завершено. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время запрошенного Россией заседания Совета Безопасности ООН. «Вооруженные силы России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту, украинское контрнаступление закончено», — заявил Василий Небензя. Прямая трансляция заседания СБ ООН шла на телеканале «Россия 24». Украина перешла в контрнаступление 4 июня. За это время она не смогла добиться серьезных успехов. Партнеры Киева были недовольны этим, а Украина обвиняла в своих неудачах Запад, пишет телеканал 360.

Украинское контрнаступление завершено. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время запрошенного Россией заседания Совета Безопасности ООН. «Вооруженные силы России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту, украинское контрнаступление закончено», — заявил Василий Небензя. Прямая трансляция заседания СБ ООН шла на телеканале «Россия 24». Украина перешла в контрнаступление 4 июня. За это время она не смогла добиться серьезных успехов. Партнеры Киева были недовольны этим, а Украина обвиняла в своих неудачах Запад, пишет телеканал 360.