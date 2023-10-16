Депутат думы ХМАО Селюков попал в поле зрения силовиков из-за новой помощницы

Депутат Селюков посоветовал ведомству основываться на законе, а не на слухах (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутата думы ХМАО от ЛДПР Михаила Селюкова обвинили в трудоустройстве родственницы в окружное заксобрание в качестве помощника. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в конфликте интересов из-за жалобы на парламентария теперь разбирается окружная прокуратура.

«Прокуратура проверяет депутата думы ХМАО от ЛДПР Селюкова, которого обвинили в трудоустройстве родственницы в качестве помощника. Якобы он оформил не то дочь, не то падчерицу в качестве своего ассистента. Девушка получила в окружном заксобрании должность помощника депутата. Теперь прокуратура вместе с аппаратом думы разбираются, соответствует ли это действительности и является ли конфликтом интересов», — сообщает инсайдер.

Источник агентства в силовых структурах подтвердил, что ведомство проводит проверку. «Жалоба такая действительно была, но ее, насколько мне известно, только передали в думу», — заявил инсайдер. В прокуратуру направлен запрос, ответ ожидается.

Депутат Селюков в разговоре с журналистом сообщил, что регулярно получает жалобы, при этом у него нет падчерицы. «В прошлый раз обвиняли в трудоустройстве дочери. Теперь вот новая идея. Я не являюсь работодателем, соответственно, не плачу помощникам заработную плату. Помощников устраивает аппарат думы, они проводят все необходимые проверки по всем людям. Прокуратуре могу только посоветовать основываться на законе, а не на слухах», — подытожил парламентарий.