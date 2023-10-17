Сексолог назвал неожиданные причины мужских неудач в постели

Сексолог Костоев: неудачи мужчин в постели могут быть из-за страха симуляции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Многофункциональный комплекс «Башня Исеть». Екатеринбург, отель, кровать, номер отеля, гостиница, апартаменты, интерьер, спальня, жилье, подушки, сон, аренда квартиры
Страхи мужчины провоцируют реальные неудачи в постели, заявил Костоев Фото:

Страхи у мужчин, которые вызывают неудачи в постели, могут быть самыми неожиданными, начиная от опасения из-за симуляции партнерши, заканчивая боязнью импотенции. Об этом сообщил консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Керим Костоев.

По его словам, люди слишком долго размышляют о страхе, постоянно анализируют причины его появления. В результате воображаемые фобии превращаются в реальные неудачи в постели. «Чаще всего мужчины опасаются, что являются плохими любовниками, переживают из-за размера пениса и симуляции партнерши», — передает слова Костоева «Лента.ру». Также, по его словам, мужчины переживают из-за длины полового акта, боятся импотенции и незапланированной беременности у женщины.

Ранее секс-коуч Кейт Тейлор назвала несколько способов, чтобы избавиться от беспокойства перед сексом. По ее словам, совместный просмотр телевизора способствует улучшению сексуальной жизни. Также может помочь синхронизация дыхания с партнером.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страхи у мужчин, которые вызывают неудачи в постели, могут быть самыми неожиданными, начиная от опасения из-за симуляции партнерши, заканчивая боязнью импотенции. Об этом сообщил консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Керим Костоев. По его словам, люди слишком долго размышляют о страхе, постоянно анализируют причины его появления. В результате воображаемые фобии превращаются в реальные неудачи в постели. «Чаще всего мужчины опасаются, что являются плохими любовниками, переживают из-за размера пениса и симуляции партнерши», — передает слова Костоева «Лента.ру». Также, по его словам, мужчины переживают из-за длины полового акта, боятся импотенции и незапланированной беременности у женщины. Ранее секс-коуч Кейт Тейлор назвала несколько способов, чтобы избавиться от беспокойства перед сексом. По ее словам, совместный просмотр телевизора способствует улучшению сексуальной жизни. Также может помочь синхронизация дыхания с партнером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...