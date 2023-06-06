06 июня 2023

Секс-коуч Кейт Тейлор рассказала, как избавиться от беспокойства перед сексом

Секс-коуч Кейт Тейлор: запах пота и просмотр телевизора помогут успокоиться перед сексом
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская романтика. Екатеринбург, влюбленные, пара, романтика, молодежь
Как правило влюбленные не могут расслабиться перед сексом из-за тревоги, считает секс-коуч Кейт Тейлор Фото:

Секс-коуч Кейт Тейлор назвала несколько необычных способов, чтобы избавиться от тревоги и настроиться на интимную близость. По ее словам, запах пота и просмотр телевизора помогают настроиться на близость.

«Попытайтесь синхронизировать дыхание, чтобы вдыхать и выдыхать одновременно», — дала совет секс-коуч Тейлор, передает издание The Sun. По ее словам, как правило влюбленные не могут расслабиться из-за тревоги. В такие моменты специалист советует обнять партнера и глубоко вдохнуть аромат его тела. Она указала, что запах пота любимого человека снижает уровень кортизола у женщин, помогает успокоиться и вызывает возбуждение.

Также Тейлор считает, что совместный просмотр телепередач в постели способствует улучшению интимной жизни. По ее мнению, наилучшего эффекта можно добиться, включив скучную передачу.

Ранее практикующий психолог Елена Митрохина объяснила, как вернуть страсть в сексе. По ее словам, для этого необходимо изменить привычную обстановку. Сексолог Тамара Мальцева считает, что во время секса каждый несет ответственность за свой оргазм сам.

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Секс-коуч Кейт Тейлор назвала несколько необычных способов, чтобы избавиться от тревоги и настроиться на интимную близость. По ее словам, запах пота и просмотр телевизора помогают настроиться на близость. «Попытайтесь синхронизировать дыхание, чтобы вдыхать и выдыхать одновременно», — дала совет секс-коуч Тейлор, передает издание The Sun. По ее словам, как правило влюбленные не могут расслабиться из-за тревоги. В такие моменты специалист советует обнять партнера и глубоко вдохнуть аромат его тела. Она указала, что запах пота любимого человека снижает уровень кортизола у женщин, помогает успокоиться и вызывает возбуждение. Также Тейлор считает, что совместный просмотр телепередач в постели способствует улучшению интимной жизни. По ее мнению, наилучшего эффекта можно добиться, включив скучную передачу. Ранее практикующий психолог Елена Митрохина объяснила, как вернуть страсть в сексе. По ее словам, для этого необходимо изменить привычную обстановку. Сексолог Тамара Мальцева считает, что во время секса каждый несет ответственность за свой оргазм сам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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