16 октября 2023

Челябинское правительство создало структуру с бюджетом 168 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск
Взнос региона в создаваемую дирекцию превысит 168 млн рублей Фото:

Правительство Челябинской области создало структуру с бюджетом 168 миллионов рублей. Распоряжение об образовании региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Создать автономную некоммерческую организацию „Дирекция спортивно-массовых мероприятий в Челябинской области“. Определить имущественный взнос Челябинской области в создаваемую организацию в размере 168526,7 тысячи рублей», — отмечено в документе за подписью губернатора Алексея Текслера.

Учредителем выступает минспорта региона. Ведомству предстоит утвердить устав организации и совершить другие действия по ее созданию. Функции формируемой дирекции пока не разглашаются.

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Правительство Челябинской области создало структуру с бюджетом 168 миллионов рублей. Распоряжение об образовании региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Создать автономную некоммерческую организацию „Дирекция спортивно-массовых мероприятий в Челябинской области“. Определить имущественный взнос Челябинской области в создаваемую организацию в размере 168526,7 тысячи рублей», — отмечено в документе за подписью губернатора Алексея Текслера. Учредителем выступает минспорта региона. Ведомству предстоит утвердить устав организации и совершить другие действия по ее созданию. Функции формируемой дирекции пока не разглашаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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