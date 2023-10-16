Челябинское правительство создало структуру с бюджетом 168 миллионов рублей

Правительство Челябинской области создало структуру с бюджетом 168 миллионов рублей. Распоряжение об образовании региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Создать автономную некоммерческую организацию „Дирекция спортивно-массовых мероприятий в Челябинской области“. Определить имущественный взнос Челябинской области в создаваемую организацию в размере 168526,7 тысячи рублей», — отмечено в документе за подписью губернатора Алексея Текслера.
Учредителем выступает минспорта региона. Ведомству предстоит утвердить устав организации и совершить другие действия по ее созданию. Функции формируемой дирекции пока не разглашаются.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.