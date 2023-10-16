16 октября 2023

В городах Свердловской области за два года на 60% увеличилось количество вакансий. Скрин

В моногородах Свердловской области на 60% увеличилось количество вакансий
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти 45% соискателей в моногородах могут устроиться на работу, не имея опыта Фото:

За январь — сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто на 60% больше вакансий, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе HeadHunter.

«В топе городов по существенному приросту наблюдаются Красноуральск (+142% за два года), Карпинск (+99%) и Краснотурьинск (+80%)», — рассказали в компании. Самые востребованные специалисты в моногородах Свердловской области: продавцы-консультанты и кассиры (10,3% от всех актуальных вакансий), менеджеры по продажам (5,3%), операторы call-центров (5,1%), водители (4,8%), разнорабочие (3,5%), слесари и сантехники (2,8%), машинисты (2,5%), повара и пекари (2,2%), а также сварщики (2,1%).

Также 45% соискателей в моногородах могут устроиться на работу, не имея опыта. Для 44% есть вакансии с опытом от года до тех лет. 11% предложений о работе подходят для людей со стажем от трех лет и выше.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в два раза вырос спрос на сотрудников с инвалидностью. Это связывают с кадровым голодом и развитием технологий.

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За январь — сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто на 60% больше вакансий, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе HeadHunter. «В топе городов по существенному приросту наблюдаются Красноуральск (+142% за два года), Карпинск (+99%) и Краснотурьинск (+80%)», — рассказали в компании. Самые востребованные специалисты в моногородах Свердловской области: продавцы-консультанты и кассиры (10,3% от всех актуальных вакансий), менеджеры по продажам (5,3%), операторы call-центров (5,1%), водители (4,8%), разнорабочие (3,5%), слесари и сантехники (2,8%), машинисты (2,5%), повара и пекари (2,2%), а также сварщики (2,1%). Также 45% соискателей в моногородах могут устроиться на работу, не имея опыта. Для 44% есть вакансии с опытом от года до тех лет. 11% предложений о работе подходят для людей со стажем от трех лет и выше. Ранее сообщалось, что в Свердловской области в два раза вырос спрос на сотрудников с инвалидностью. Это связывают с кадровым голодом и развитием технологий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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