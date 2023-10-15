15 октября 2023

В Свердловской области в два раза вырос спрос на сотрудников с инвалидностью. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, инвалид, касса, шаверма, колясочник, уличная еда, шаурма, фастфуд, холодная погода
Количество вакансий для людей с ОВЗ выросло в 1,9 раза, по сравнению с прошлым годом Фото:

В сентябре 2023 года в Свердловской области количество вакансий для людей с ОВЗ выросло в 1,9 раза, по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

«В сентябре 2023 года в Свердловской области было открыто 1 735 вакансий с отметкой „Доступно людям с инвалидностью“. В прошлом году количество вакансий для людей с ОВЗ в регионе составляло всего 924 предложений», — поделилась результатами исследования Осипова. Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ появляются в сферах продаж (55%), транспорт и перевозки (15%), обслуживающий персонал (12%), административный персонал (11%) и рабочий персонал (9%).

Такой рост предложений для соискателей с ограниченными возможностями здоровья связывают с кадровым голодом и развитием технологий. Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в топ лидеров по дефициту рабочих.

В сентябре 2023 года было открыто 1 735 вакансий для людей с инвалидностью.
В сентябре 2023 года было открыто 1 735 вакансий для людей с инвалидностью.

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В сентябре 2023 года в Свердловской области количество вакансий для людей с ОВЗ выросло в 1,9 раза, по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова. «В сентябре 2023 года в Свердловской области было открыто 1 735 вакансий с отметкой „Доступно людям с инвалидностью“. В прошлом году количество вакансий для людей с ОВЗ в регионе составляло всего 924 предложений», — поделилась результатами исследования Осипова. Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ появляются в сферах продаж (55%), транспорт и перевозки (15%), обслуживающий персонал (12%), административный персонал (11%) и рабочий персонал (9%). Такой рост предложений для соискателей с ограниченными возможностями здоровья связывают с кадровым голодом и развитием технологий. Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в топ лидеров по дефициту рабочих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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