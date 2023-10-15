В Свердловской области в два раза вырос спрос на сотрудников с инвалидностью. Скрин

16 октября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Количество вакансий для людей с ОВЗ выросло в 1,9 раза, по сравнению с прошлым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сентябре 2023 года в Свердловской области количество вакансий для людей с ОВЗ выросло в 1,9 раза, по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова. «В сентябре 2023 года в Свердловской области было открыто 1 735 вакансий с отметкой „Доступно людям с инвалидностью“. В прошлом году количество вакансий для людей с ОВЗ в регионе составляло всего 924 предложений», — поделилась результатами исследования Осипова. Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ появляются в сферах продаж (55%), транспорт и перевозки (15%), обслуживающий персонал (12%), административный персонал (11%) и рабочий персонал (9%). Такой рост предложений для соискателей с ограниченными возможностями здоровья связывают с кадровым голодом и развитием технологий. Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в топ лидеров по дефициту рабочих. В сентябре 2023 года было открыто 1 735 вакансий для людей с инвалидностью.

В сентябре 2023 года в Свердловской области количество вакансий для людей с ОВЗ выросло в 1,9 раза, по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова. «В сентябре 2023 года в Свердловской области было открыто 1 735 вакансий с отметкой „Доступно людям с инвалидностью“. В прошлом году количество вакансий для людей с ОВЗ в регионе составляло всего 924 предложений», — поделилась результатами исследования Осипова. Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ появляются в сферах продаж (55%), транспорт и перевозки (15%), обслуживающий персонал (12%), административный персонал (11%) и рабочий персонал (9%). Такой рост предложений для соискателей с ограниченными возможностями здоровья связывают с кадровым голодом и развитием технологий. Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в топ лидеров по дефициту рабочих.