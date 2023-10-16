Екатеринбургский депутат Вихарев выпустил в Таватуй 60 кг рыбы. Фото

17 октября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев несколько лет занимается зарыблением свердловских водоемов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский депутат и руководитель свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) Алексей Вихарев выпустил в озеро Таватуй 60 килограммов белого амура. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Подсадили в озеро Таватуй 60 килограммов белого амура. Поговорил со специалистами, кто занимается разведением рыбы, сказали, что из 300-граммовых белых амуров к весне вырастут особи до килограмма весом. Будем надеяться, что рыба хорошо приживется на Урале! Эти рыбы-санитары позволяют очищать водоемы, защищают их от зарастания водорослями и дальнейшего заболачивания», — написал Вихарев. Год назад свердловское отделение РЭО в третий раз провело подсадку рыб-мелиораторов в водоемы Урала. Тогда активисты запустили тысячу толстолобиков и белых амуров (это более 200 кг). Всего за год было запущено более двух тысяч рыб-санитаров в десятки водоемов. Фото: telegram-канал «Алексей Вихарев» [https://t.me/viharevofficial] Фото: telegram-канал «Алексей Вихарев» [https://t.me/viharevofficial] Фото: telegram-канал «Алексей Вихарев» [https://t.me/viharevofficial] Фото: telegram-канал «Алексей Вихарев» [https://t.me/viharevofficial] Фото: telegram-канал «Алексей Вихарев» [https://t.me/viharevofficial]

Екатеринбургский депутат и руководитель свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) Алексей Вихарев выпустил в озеро Таватуй 60 килограммов белого амура. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Подсадили в озеро Таватуй 60 килограммов белого амура. Поговорил со специалистами, кто занимается разведением рыбы, сказали, что из 300-граммовых белых амуров к весне вырастут особи до килограмма весом. Будем надеяться, что рыба хорошо приживется на Урале! Эти рыбы-санитары позволяют очищать водоемы, защищают их от зарастания водорослями и дальнейшего заболачивания», — написал Вихарев. Год назад свердловское отделение РЭО в третий раз провело подсадку рыб-мелиораторов в водоемы Урала. Тогда активисты запустили тысячу толстолобиков и белых амуров (это более 200 кг). Всего за год было запущено более двух тысяч рыб-санитаров в десятки водоемов.