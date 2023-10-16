16 октября 2023

Екатеринбургский депутат Вихарев выпустил в Таватуй 60 кг рыбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание гордумы Екатеринбурга. Екатеринбург, вихарев алексей
Алексей Вихарев несколько лет занимается зарыблением свердловских водоемов Фото:

Екатеринбургский депутат и руководитель свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) Алексей Вихарев выпустил в озеро Таватуй 60 килограммов белого амура. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Подсадили в озеро Таватуй 60 килограммов белого амура. Поговорил со специалистами, кто занимается разведением рыбы, сказали, что из 300-граммовых белых амуров к весне вырастут особи до килограмма весом. Будем надеяться, что рыба хорошо приживется на Урале! Эти рыбы-санитары позволяют очищать водоемы, защищают их от зарастания водорослями и дальнейшего заболачивания», — написал Вихарев.

Год назад свердловское отделение РЭО в третий раз провело подсадку рыб-мелиораторов в водоемы Урала. Тогда активисты запустили тысячу толстолобиков и белых амуров (это более 200 кг). Всего за год было запущено более двух тысяч рыб-санитаров в десятки водоемов.

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Екатеринбургский депутат и руководитель свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) Алексей Вихарев выпустил в озеро Таватуй 60 килограммов белого амура. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Подсадили в озеро Таватуй 60 килограммов белого амура. Поговорил со специалистами, кто занимается разведением рыбы, сказали, что из 300-граммовых белых амуров к весне вырастут особи до килограмма весом. Будем надеяться, что рыба хорошо приживется на Урале! Эти рыбы-санитары позволяют очищать водоемы, защищают их от зарастания водорослями и дальнейшего заболачивания», — написал Вихарев. Год назад свердловское отделение РЭО в третий раз провело подсадку рыб-мелиораторов в водоемы Урала. Тогда активисты запустили тысячу толстолобиков и белых амуров (это более 200 кг). Всего за год было запущено более двух тысяч рыб-санитаров в десятки водоемов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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