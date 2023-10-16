Напротив структуры мэрии Кургана контейнеры завалены горами мусора. Фото

17 октября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Мусор скопился вокруг контейнеров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Горожане заметили, что рядом со зданием, где расположено управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана, мусорные контейнеры переполнены. Отходы продолжают скапливаться. Об этом URA.RU рассказала читательница и предоставила фото. «Удивлена, что под зорким чиновничьим взглядом сумела образоваться такая гора мусора. На улице Коли Мяготина, 89а расположено не только управление (дорожного хозяйства и благоустройства города), но и МКУ „Жилищная политика“», — рассказала читательница. На предоставленном URA.RU фото видно, что мусор скапливался продолжительное время. Также заметно, что на отходы обратили внимание птицы, которые растаскивают их по округе. Такая же ситуация с завалами мусора в соседнем дворе. Жительница Кургана отметила, что директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев регулярно проверяет ход дорожных работ на улице Коли Мяготина. «Было бы неплохо, если бы он заходил и во дворы, чтобы проверить, как вывозится мусор. И делал бы соответствующие замечания регоператору и управляющей компании», — говорит женщина. Корреспондент URA.RU пытался связаться с ответственной за вывоз мусора организацией «Чистый город». Представители компании на звонок не ответили. Также был направлен запрос в мэрию Кургана. На момент публикации администрация не прокомментировала ситуацию. В курганском дворе мусорная площадка завалена мусором Фото: читатель URA.RU Птицы проявляют интерес к отходах и разносят их по округе Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Горожане заметили, что рядом со зданием, где расположено управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана, мусорные контейнеры переполнены. Отходы продолжают скапливаться. Об этом URA.RU рассказала читательница и предоставила фото. «Удивлена, что под зорким чиновничьим взглядом сумела образоваться такая гора мусора. На улице Коли Мяготина, 89а расположено не только управление (дорожного хозяйства и благоустройства города), но и МКУ „Жилищная политика“», — рассказала читательница. На предоставленном URA.RU фото видно, что мусор скапливался продолжительное время. Также заметно, что на отходы обратили внимание птицы, которые растаскивают их по округе. Такая же ситуация с завалами мусора в соседнем дворе. Жительница Кургана отметила, что директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев регулярно проверяет ход дорожных работ на улице Коли Мяготина. «Было бы неплохо, если бы он заходил и во дворы, чтобы проверить, как вывозится мусор. И делал бы соответствующие замечания регоператору и управляющей компании», — говорит женщина. Корреспондент URA.RU пытался связаться с ответственной за вывоз мусора организацией «Чистый город». Представители компании на звонок не ответили. Также был направлен запрос в мэрию Кургана. На момент публикации администрация не прокомментировала ситуацию.