16 октября 2023

Напротив структуры мэрии Кургана контейнеры завалены горами мусора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский дом ребёнка. Курган, контейнер для мусора
Мусор скопился вокруг контейнеров (архивное фото) Фото:

Горожане заметили, что рядом со зданием, где расположено управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана, мусорные контейнеры переполнены. Отходы продолжают скапливаться. Об этом URA.RU рассказала читательница и предоставила фото.

«Удивлена, что под зорким чиновничьим взглядом сумела образоваться такая гора мусора. На улице Коли Мяготина, 89а расположено не только управление (дорожного хозяйства и благоустройства города), но и МКУ „Жилищная политика“», — рассказала читательница.

На предоставленном URA.RU фото видно, что мусор скапливался продолжительное время. Также заметно, что на отходы обратили внимание птицы, которые растаскивают их по округе. Такая же ситуация с завалами мусора в соседнем дворе. Жительница Кургана отметила, что директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев регулярно проверяет ход дорожных работ на улице Коли Мяготина. «Было бы неплохо, если бы он заходил и во дворы, чтобы проверить, как вывозится мусор. И делал бы соответствующие замечания регоператору и управляющей компании», — говорит женщина.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с ответственной за вывоз мусора организацией «Чистый город». Представители компании на звонок не ответили. Также был направлен запрос в мэрию Кургана. На момент публикации администрация не прокомментировала ситуацию.

В курганском дворе мусорная площадка завалена мусором
В курганском дворе мусорная площадка завалена мусором
Фото:
Птицы проявляют интерес к отходах и разносят их по округе
Птицы проявляют интерес к отходах и разносят их по округе
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Горожане заметили, что рядом со зданием, где расположено управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана, мусорные контейнеры переполнены. Отходы продолжают скапливаться. Об этом URA.RU рассказала читательница и предоставила фото. «Удивлена, что под зорким чиновничьим взглядом сумела образоваться такая гора мусора. На улице Коли Мяготина, 89а расположено не только управление (дорожного хозяйства и благоустройства города), но и МКУ „Жилищная политика“», — рассказала читательница. На предоставленном URA.RU фото видно, что мусор скапливался продолжительное время. Также заметно, что на отходы обратили внимание птицы, которые растаскивают их по округе. Такая же ситуация с завалами мусора в соседнем дворе. Жительница Кургана отметила, что директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев регулярно проверяет ход дорожных работ на улице Коли Мяготина. «Было бы неплохо, если бы он заходил и во дворы, чтобы проверить, как вывозится мусор. И делал бы соответствующие замечания регоператору и управляющей компании», — говорит женщина. Корреспондент URA.RU пытался связаться с ответственной за вывоз мусора организацией «Чистый город». Представители компании на звонок не ответили. Также был направлен запрос в мэрию Кургана. На момент публикации администрация не прокомментировала ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...