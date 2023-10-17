Аксенов: восемь беспилотников ВСУ попытались ударить по Крыму ночью

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ПВО в Крыму отразило восемь беспилотников ВСУ за ночь, рассказал Сергей Аксенов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью пытались ударить по Крымскому полуострову беспилотниками. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов, отметив, что дронов было восемь.

«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он поблагодарил военных за слаженную работу.

Ранее Следственный комитет обвинил в терроризме военное руководство Украины за атаки беспилотниками по российским территориям, в том числе и по Крыму. Об этом пишет РАПСИ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью пытались ударить по Крымскому полуострову беспилотниками. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов, отметив, что дронов было восемь. «За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он поблагодарил военных за слаженную работу. Ранее Следственный комитет обвинил в терроризме военное руководство Украины за атаки беспилотниками по российским территориям, в том числе и по Крыму. Об этом пишет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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