Аксенов: восемь беспилотников ВСУ попытались ударить по Крыму ночью

ПВО в Крыму отразило восемь беспилотников ВСУ за ночь, рассказал Сергей Аксенов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью пытались ударить по Крымскому полуострову беспилотниками. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов, отметив, что дронов было восемь.
«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», — написал Сергей Аксенов в своем
Ранее Следственный комитет обвинил в терроризме военное руководство Украины за атаки беспилотниками по российским территориям, в том числе и по Крыму. Об этом пишет РАПСИ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!