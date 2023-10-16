16 октября 2023

В Челябинске выросли цены на земельные участки под коттеджи и садовые домики

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, коттедж, дача, загородный дом
В Челябинске с 11 августа 2023 года по 5 октября цены на землю выросли на 28,5% Фото:

В Челябинске с 11 августа 2023 года по 5 октября на 28,5% выросли цены на земельные участки под строительство коттеджей и домиков в садовых товариществах. Это следует из информации, предоставленной риелтором Надеждой Кушновой, а также из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

«В Челябинске с 11 августа 2023 года по 5 октября 2023 подорожали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. За указанный период земли под коттеджи и садовые домики выросли в цене на 28,5%. Если раньше за сотку земли нужно было отдать 132 тысячи 835 рублей, то теперь ее стоимость составляет 179 тысячи 196 рублей», — сообщается на сайте Restate.

По словам челябинского риелтора и юриста по недвижимости Надежды Кушновой, в связи с подорожанием земельных участков в городе цены на земли с садовыми домиками в СНТ больше не снижаются. Напротив, их стоимость начинает расти.

«Цены на садовые домики пока терпимы, и живущих там становится все больше. Но земля дорожает, еще годик и землю там будет не купить. У нас большой дом выставили за восемь млн рублей, а потом заказали экспертизу, и дом с землей оценили в 18 млн рублей. Земля сейчас подорожала», — рассказала Кушнова.

Согласно данным сайта Restate, на данный момент минимальная стоимость земельного участка в Челябинске в среднем составляет 150 тысяч рублей за объект. Максимальная — 23 млн 990 тысяч рублей.

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В Челябинске с 11 августа 2023 года по 5 октября на 28,5% выросли цены на земельные участки под строительство коттеджей и домиков в садовых товариществах. Это следует из информации, предоставленной риелтором Надеждой Кушновой, а также из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «В Челябинске с 11 августа 2023 года по 5 октября 2023 подорожали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. За указанный период земли под коттеджи и садовые домики выросли в цене на 28,5%. Если раньше за сотку земли нужно было отдать 132 тысячи 835 рублей, то теперь ее стоимость составляет 179 тысячи 196 рублей», — сообщается на сайте Restate. По словам челябинского риелтора и юриста по недвижимости Надежды Кушновой, в связи с подорожанием земельных участков в городе цены на земли с садовыми домиками в СНТ больше не снижаются. Напротив, их стоимость начинает расти. «Цены на садовые домики пока терпимы, и живущих там становится все больше. Но земля дорожает, еще годик и землю там будет не купить. У нас большой дом выставили за восемь млн рублей, а потом заказали экспертизу, и дом с землей оценили в 18 млн рублей. Земля сейчас подорожала», — рассказала Кушнова. Согласно данным сайта Restate, на данный момент минимальная стоимость земельного участка в Челябинске в среднем составляет 150 тысяч рублей за объект. Максимальная — 23 млн 990 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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