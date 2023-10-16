16 октября 2023

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о холере

Роспотребнадзор ХМАО: заразиться холерой можно во время отпуска в Азии и Африке
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
Жителей ХМАО предупредили о риске заразиться холерой во время отпуска в Азии и Африке Фото:

Заразиться холерой югорчане могут во время отпуска в Африке и Юго-Восточной Азии. В странах регистрируют вспышки заболеваемости. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО.

«В последние годы отмечается увеличение количества стран мира, где регистрируется заболеваемость и вспышки холеры. Наиболее неблагополучными по холере в настоящее время являются: Африканский регион: Бенин, Бурунди, ДРК, Замбия, Нигер, Судан и другие. Юго-Восточная Азия: Бангладеш, Индия, Непал», — сообщило ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Заразится холерой можно в водоеме, через посуду, овощи и фрукты, вымытые сырой водой. Также потенциально опасными являются продукты без тепловой обработки: студни, салаты, сырые фрукты, молоко. «Характерными признаками холеры являются частый жидкий стул и рвота, которые приводят к обезвоживанию организма, что крайне опасно для жизни человека», — добавляют в ведомстве.

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Заразиться холерой югорчане могут во время отпуска в Африке и Юго-Восточной Азии. В странах регистрируют вспышки заболеваемости. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО. «В последние годы отмечается увеличение количества стран мира, где регистрируется заболеваемость и вспышки холеры. Наиболее неблагополучными по холере в настоящее время являются: Африканский регион: Бенин, Бурунди, ДРК, Замбия, Нигер, Судан и другие. Юго-Восточная Азия: Бангладеш, Индия, Непал», — сообщило ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Заразится холерой можно в водоеме, через посуду, овощи и фрукты, вымытые сырой водой. Также потенциально опасными являются продукты без тепловой обработки: студни, салаты, сырые фрукты, молоко. «Характерными признаками холеры являются частый жидкий стул и рвота, которые приводят к обезвоживанию организма, что крайне опасно для жизни человека», — добавляют в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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