Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о холере

Роспотребнадзор ХМАО: заразиться холерой можно во время отпуска в Азии и Африке

17 октября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Жителей ХМАО предупредили о риске заразиться холерой во время отпуска в Азии и Африке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заразиться холерой югорчане могут во время отпуска в Африке и Юго-Восточной Азии. В странах регистрируют вспышки заболеваемости. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО. «В последние годы отмечается увеличение количества стран мира, где регистрируется заболеваемость и вспышки холеры. Наиболее неблагополучными по холере в настоящее время являются: Африканский регион: Бенин, Бурунди, ДРК, Замбия, Нигер, Судан и другие. Юго-Восточная Азия: Бангладеш, Индия, Непал», — сообщило ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Заразится холерой можно в водоеме, через посуду, овощи и фрукты, вымытые сырой водой. Также потенциально опасными являются продукты без тепловой обработки: студни, салаты, сырые фрукты, молоко. «Характерными признаками холеры являются частый жидкий стул и рвота, которые приводят к обезвоживанию организма, что крайне опасно для жизни человека», — добавляют в ведомстве.

Заразиться холерой югорчане могут во время отпуска в Африке и Юго-Восточной Азии. В странах регистрируют вспышки заболеваемости. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО. «В последние годы отмечается увеличение количества стран мира, где регистрируется заболеваемость и вспышки холеры. Наиболее неблагополучными по холере в настоящее время являются: Африканский регион: Бенин, Бурунди, ДРК, Замбия, Нигер, Судан и другие. Юго-Восточная Азия: Бангладеш, Индия, Непал», — сообщило ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Заразится холерой можно в водоеме, через посуду, овощи и фрукты, вымытые сырой водой. Также потенциально опасными являются продукты без тепловой обработки: студни, салаты, сырые фрукты, молоко. «Характерными признаками холеры являются частый жидкий стул и рвота, которые приводят к обезвоживанию организма, что крайне опасно для жизни человека», — добавляют в ведомстве.