Пермский край накроют дожди и мокрый снег

17 октября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Мокрый снег будет идти в регионе всю неделю, кроме субботы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермский край на текущей неделе ожидает похолодание. Синоптики прогнозируют частые осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. «В среду 18 октября влияние тыловой части циклона принесет небольшие дожди, на севере с мокрым снегом. В четверг 19 октября сохраняется влияние тыловой части циклона, местами выпадут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в Перми ожидаются небольшие осадки. В пятницу 20 октября погоду определит частный циклон с фронтальным разделом, он принесет небольшие и умеренные осадки: на юге дождь, в центральной и северной частях региона мокрый снег», — говорится в telegram-канале. Температура воздуха в регионе в эти дни будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла. В субботу ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха опустится до +0, +5 градусов. В воскресенье в регионе снова пройдут осадки в виде мокрого снега, а центральная часть останется сухой. Следующая неделя также начнется с осадков и небольшого похолодания на 1-2 градуса ниже нормы.

Пермский край на текущей неделе ожидает похолодание. Синоптики прогнозируют частые осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. «В среду 18 октября влияние тыловой части циклона принесет небольшие дожди, на севере с мокрым снегом. В четверг 19 октября сохраняется влияние тыловой части циклона, местами выпадут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в Перми ожидаются небольшие осадки. В пятницу 20 октября погоду определит частный циклон с фронтальным разделом, он принесет небольшие и умеренные осадки: на юге дождь, в центральной и северной частях региона мокрый снег», — говорится в telegram-канале. Температура воздуха в регионе в эти дни будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла. В субботу ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха опустится до +0, +5 градусов. В воскресенье в регионе снова пройдут осадки в виде мокрого снега, а центральная часть останется сухой. Следующая неделя также начнется с осадков и небольшого похолодания на 1-2 градуса ниже нормы.