Пермяк душил девушку семь минут и скрылся

17 октября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Мужчина напал на студентку во дворе дома (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Индустриальном районе Перми неизвестный напал на девушку. Он душил ее около семи минут, пока не вмешался мужчина. После этого нападавший сбежал. Историю того, что с ней произошло, девушка опубликовала в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Ранним утром 15 октября мы с одногруппниками возвращались домой со студенческого мероприятия. Мы разошлись с друзьями, и я пошла к своей одногруппнице. В 05:10 возле дома по ул. Декабристов, 17 ко мне подошел мужчина и попросил зажигалку. Мы недолго поговорили, и я собралась идти домой, но вдруг мужчина схватил меня за волосы, опрокинул на землю и потащил за дом. Когда я начала кричать и просить о помощи, он стал меня душить и говорить, что убьет. Он душил меня пять или семь минут, я несколько раз теряла сознание. В какой-то момент с балкона дома начал кричать мужчина, и нападавший сбежал», — рассказала 18-летняя девушка свою историю. По ее словам, во время того, как пермяк душил ее, он постоянно спрашивал, хочет ли она жить. Когда девушка молила о пощаде, руки нападавшего сжимались на ее шее только сильнее. «Не помню, что говорил мужчина с балкона, я тогда не могла разобрать слов, но нападавший ему отвечал, что я его жена, поэтому он может делать со мной все что хочет. Не уверена, но предполагаю, что он также душил меня и ремнем», — пояснила пермячка в своем рассказе. Сейчас, по словам девушки, у нее гематомы на шее, руках и ногах, в глазах лопнули капилляры, а на лице образовались кровоподтеки. «Я не могу глотать, у меня болит спина, и я не могу делать привычные дела. Потеря волос на голове составила 20%, а на 70% тела имеются ушибы», — пожаловалась студентка. Пострадавшая назвала приметы напавшего на нее мужчины: рост 170-175 см, светло-русая или рыжая борода, крупное телосложение, темно-синяя куртка, черный свитер, джинсы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сейчас организован комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление личности нападавшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Индустриальном районе Перми неизвестный напал на девушку. Он душил ее около семи минут, пока не вмешался мужчина. После этого нападавший сбежал. Историю того, что с ней произошло, девушка опубликовала в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Ранним утром 15 октября мы с одногруппниками возвращались домой со студенческого мероприятия. Мы разошлись с друзьями, и я пошла к своей одногруппнице. В 05:10 возле дома по ул. Декабристов, 17 ко мне подошел мужчина и попросил зажигалку. Мы недолго поговорили, и я собралась идти домой, но вдруг мужчина схватил меня за волосы, опрокинул на землю и потащил за дом. Когда я начала кричать и просить о помощи, он стал меня душить и говорить, что убьет. Он душил меня пять или семь минут, я несколько раз теряла сознание. В какой-то момент с балкона дома начал кричать мужчина, и нападавший сбежал», — рассказала 18-летняя девушка свою историю. По ее словам, во время того, как пермяк душил ее, он постоянно спрашивал, хочет ли она жить. Когда девушка молила о пощаде, руки нападавшего сжимались на ее шее только сильнее. «Не помню, что говорил мужчина с балкона, я тогда не могла разобрать слов, но нападавший ему отвечал, что я его жена, поэтому он может делать со мной все что хочет. Не уверена, но предполагаю, что он также душил меня и ремнем», — пояснила пермячка в своем рассказе. Сейчас, по словам девушки, у нее гематомы на шее, руках и ногах, в глазах лопнули капилляры, а на лице образовались кровоподтеки. «Я не могу глотать, у меня болит спина, и я не могу делать привычные дела. Потеря волос на голове составила 20%, а на 70% тела имеются ушибы», — пожаловалась студентка. Пострадавшая назвала приметы напавшего на нее мужчины: рост 170-175 см, светло-русая или рыжая борода, крупное телосложение, темно-синяя куртка, черный свитер, джинсы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сейчас организован комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление личности нападавшего.