Пермяк душил девушку семь минут и скрылся

В Индустриальном районе Перми неизвестный напал на девушку. Он душил ее около семи минут, пока не вмешался мужчина. После этого нападавший сбежал. Историю того, что с ней произошло, девушка опубликовала в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Ранним утром 15 октября мы с одногруппниками возвращались домой со студенческого мероприятия. Мы разошлись с друзьями, и я пошла к своей одногруппнице. В 05:10 возле дома по ул. Декабристов, 17 ко мне подошел мужчина и попросил зажигалку. Мы недолго поговорили, и я собралась идти домой, но вдруг мужчина схватил меня за волосы, опрокинул на землю и потащил за дом. Когда я начала кричать и просить о помощи, он стал меня душить и говорить, что убьет. Он душил меня пять или семь минут, я несколько раз теряла сознание. В какой-то момент с балкона дома начал кричать мужчина, и нападавший сбежал», — рассказала 18-летняя девушка свою историю.
По ее словам, во время того, как пермяк душил ее, он постоянно спрашивал, хочет ли она жить. Когда девушка молила о пощаде, руки нападавшего сжимались на ее шее только сильнее. «Не помню, что говорил мужчина с балкона, я тогда не могла разобрать слов, но нападавший ему отвечал, что я его жена, поэтому он может делать со мной все что хочет. Не уверена, но предполагаю, что он также душил меня и ремнем», — пояснила пермячка в своем рассказе.
Сейчас, по словам девушки, у нее гематомы на шее, руках и ногах, в глазах лопнули капилляры, а на лице образовались кровоподтеки. «Я не могу глотать, у меня болит спина, и я не могу делать привычные дела. Потеря волос на голове составила 20%, а на 70% тела имеются ушибы», — пожаловалась студентка. Пострадавшая назвала приметы напавшего на нее мужчины: рост 170-175 см, светло-русая или рыжая борода, крупное телосложение, темно-синяя куртка, черный свитер, джинсы.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сейчас организован комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление личности нападавшего.
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