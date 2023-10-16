16 октября 2023

В Миассе ремонтируют дорогу к базе «Форелька» на озере Тургояк

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь и асфальтоукладчики Челябинск, каток, асфальтоукладчик, дорожная техника, ремонт, дорога, дождь
Ремонт дороги должны завершить в октябре Фото:

В Миассе ремонтируют дорогу к базе «Форелька» на озере Тургояк. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ведутся работы по укладке асфальтового покрытия на автодороге, ведущей от лагеря имени Феди Горелова к базе отдыха „Форелька“. Теперь дорога до места отдыха будет более комфортной и безопасной», — уточнили в пресс-службе.

Работы ведутся в рамках дополнительно выделенных губернатором Алексеем Текслером средств. Стоимость ремонта дороги составила порядка 14,4 миллиона рублей. Работы завершат в течение октября.

Считается, что «Форелька» принадлежит вице-спикеру челябинской городской думы Ивану Горнову. На базе нередко отдыхают челябинские VIP-персоны.

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В Миассе ремонтируют дорогу к базе «Форелька» на озере Тургояк. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «Ведутся работы по укладке асфальтового покрытия на автодороге, ведущей от лагеря имени Феди Горелова к базе отдыха „Форелька“. Теперь дорога до места отдыха будет более комфортной и безопасной», — уточнили в пресс-службе. Работы ведутся в рамках дополнительно выделенных губернатором Алексеем Текслером средств. Стоимость ремонта дороги составила порядка 14,4 миллиона рублей. Работы завершат в течение октября. Считается, что «Форелька» принадлежит вице-спикеру челябинской городской думы Ивану Горнову. На базе нередко отдыхают челябинские VIP-персоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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