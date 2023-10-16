В Миассе ремонтируют дорогу к базе «Форелька» на озере Тургояк. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе мэрии.
«Ведутся работы по укладке асфальтового покрытия на автодороге, ведущей от лагеря имени Феди Горелова к базе отдыха „Форелька“. Теперь дорога до места отдыха будет более комфортной и безопасной», — уточнили в пресс-службе.
Работы ведутся в рамках дополнительно выделенных губернатором Алексеем Текслером средств. Стоимость ремонта дороги составила порядка 14,4 миллиона рублей. Работы завершат в течение октября.
Считается, что «Форелька» принадлежит вице-спикеру челябинской городской думы Ивану Горнову. На базе нередко отдыхают челябинские VIP-персоны.
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