В думе свердловского города зреет конфликт из-за сближения с Екатеринбургом

Ревда готовится присоединяться к «Большому Екатеринбургу»

17 октября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

В Ревде готовятся присоединяться к Екатеринбургу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среди депутатов думы Ревды (Свердловская область) зреет конфликт из-за включения города в состав «Большого Екатеринбурга». Противники реформы опасаются потери контроля над финансовыми вливаниями в город, сообщают источники URA.RU. В Ревде накануне прошло очередное заседание думской комиссии по местному самоуправлению, где снова рассматривали тему вступления городского округа в Ассоциацию муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация» (ЕГА). Депутатам пришлось рассматривать вопрос повторно, потому что 25 сентября не удалось набрать необходимое число голосов для его вынесения на пленарное заседание гордумы. В начале заседания начальник экономического блока мэрии Светлана Шмелева рассказала, что без вступления в ЕГА Ревда не сможет получить федеральное и региональное финансирование в разных сферах. По ее словам, вступить в агломерацию важно для того, чтобы город включили в систему так называемого «наземного метро» из Екатеринбурга. После этого выступали оппозиционно настроенные депутаты. В частности, они недовольны созданием ассоциации ЕГА, которая, по их мнению, будет решать, какие проекты реализовывать в Ревде. Проект строительства наземного метро они и вовсе назвали фантастикой. По словам источника URA.RU, протеже депутатов, выступающих против вступления в ассоциацию, опасаются, что потеряют контроль над финансовыми потоками, приходящими в Ревду из регионального и федерального бюджетов. Также они боятся, что влиятельные бизнес-группы из уральской столицы захотят завладеть местными активами, например, коммунальными предприятиями. «Волнения местных элит, действительно, существует. Теперь их будут пытаться убедить, что они получат от членства в ассоциации больше, чем имеют сейчас», — говорит инсайдер. Как бы то ни было, вопрос вступления в ассоциацию удалось включить в повестку грядущего заседания гордумы, потому что из 16 присутствующих депутатов девять проголосовали «за». Окончательное решение примут на заседании 25 октября. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у главы Ревды Татьяны Клепиковой. На момент публикации заметки ответ получить не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди депутатов думы Ревды (Свердловская область) зреет конфликт из-за включения города в состав «Большого Екатеринбурга». Противники реформы опасаются потери контроля над финансовыми вливаниями в город, сообщают источники URA.RU. В Ревде накануне прошло очередное заседание думской комиссии по местному самоуправлению, где снова рассматривали тему вступления городского округа в Ассоциацию муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация» (ЕГА). Депутатам пришлось рассматривать вопрос повторно, потому что 25 сентября не удалось набрать необходимое число голосов для его вынесения на пленарное заседание гордумы. В начале заседания начальник экономического блока мэрии Светлана Шмелева рассказала, что без вступления в ЕГА Ревда не сможет получить федеральное и региональное финансирование в разных сферах. По ее словам, вступить в агломерацию важно для того, чтобы город включили в систему так называемого «наземного метро» из Екатеринбурга. После этого выступали оппозиционно настроенные депутаты. В частности, они недовольны созданием ассоциации ЕГА, которая, по их мнению, будет решать, какие проекты реализовывать в Ревде. Проект строительства наземного метро они и вовсе назвали фантастикой. По словам источника URA.RU, протеже депутатов, выступающих против вступления в ассоциацию, опасаются, что потеряют контроль над финансовыми потоками, приходящими в Ревду из регионального и федерального бюджетов. Также они боятся, что влиятельные бизнес-группы из уральской столицы захотят завладеть местными активами, например, коммунальными предприятиями. «Волнения местных элит, действительно, существует. Теперь их будут пытаться убедить, что они получат от членства в ассоциации больше, чем имеют сейчас», — говорит инсайдер. Как бы то ни было, вопрос вступления в ассоциацию удалось включить в повестку грядущего заседания гордумы, потому что из 16 присутствующих депутатов девять проголосовали «за». Окончательное решение примут на заседании 25 октября. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у главы Ревды Татьяны Клепиковой. На момент публикации заметки ответ получить не удалось.