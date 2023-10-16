16 октября 2023

Ради службы в армии челябинка заплатила долги по кредиту

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный билет. москва, военный билет
Чтобы попасть на службу в военную часть, женщина закрыла все задолженности Фото:

В Снежинске (Челябинская область) местная жительница пыталась трудоустроиться в местную военную часть. При этом долги по кредитам не позволяли принять ее на работу. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе УФССП по региону, требование работодателя стало хорошим мотиватором для погашения задолженностей.

«Мотиватором для исполнения финансовых обязательств стало трудоустройство должницы в войсковую часть, где ей заявили, что наличие неисполненного судебного акта крайне нежелательно для претендента на должность. Не желая потерять возможность трудоустройства, женщина в полном объеме выплатила остаток долга и исполнительский сбор», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

В ведомстве отметили, что всего челябинка закрыла долги на сумму почти 300 тысяч рублей. После этого исполнительное производство было окончено, меры принудительного исполнения отменены, информация о задолженности женщины удалена из банка данных исполнительных производств.

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В Снежинске (Челябинская область) местная жительница пыталась трудоустроиться в местную военную часть. При этом долги по кредитам не позволяли принять ее на работу. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе УФССП по региону, требование работодателя стало хорошим мотиватором для погашения задолженностей. «Мотиватором для исполнения финансовых обязательств стало трудоустройство должницы в войсковую часть, где ей заявили, что наличие неисполненного судебного акта крайне нежелательно для претендента на должность. Не желая потерять возможность трудоустройства, женщина в полном объеме выплатила остаток долга и исполнительский сбор», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. В ведомстве отметили, что всего челябинка закрыла долги на сумму почти 300 тысяч рублей. После этого исполнительное производство было окончено, меры принудительного исполнения отменены, информация о задолженности женщины удалена из банка данных исполнительных производств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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