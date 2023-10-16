Ради службы в армии челябинка заплатила долги по кредиту

В Снежинске (Челябинская область) местная жительница пыталась трудоустроиться в местную военную часть. При этом долги по кредитам не позволяли принять ее на работу. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе УФССП по региону, требование работодателя стало хорошим мотиватором для погашения задолженностей.
«Мотиватором для исполнения финансовых обязательств стало трудоустройство должницы в войсковую часть, где ей заявили, что наличие неисполненного судебного акта крайне нежелательно для претендента на должность. Не желая потерять возможность трудоустройства, женщина в полном объеме выплатила остаток долга и исполнительский сбор», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.
В ведомстве отметили, что всего челябинка закрыла долги на сумму почти 300 тысяч рублей. После этого исполнительное производство было окончено, меры принудительного исполнения отменены, информация о задолженности женщины удалена из банка данных исполнительных производств.
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