В тюменской гимназии избивают и травят ребенка

17 октября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

По словам мамы мальчика, травля в отношении ее ребенка продолжается уже 1,5 месяца Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени в гимназии №83 четыре ученика избили 5-классника после урока физкультуры. Об этом URA.RU рассказала мать пострадавшего ребенка. По словам тюменки, травля в отношении ее сына длится уже 1,5 месяца. «Все началось с того, что мой сын защитил девочку и вся агрессия пошла на него. Каждый день становилось хуже: то телефон спрячут, то рюкзак. После урока физкультуры его как-то вчетвером избили в углу. Сильных травм не было, но на следующий день его ударили в висок и отправили из школы домой, а мне ничего не сообщили. И гимназия до сих пор ничего не предпринимала. Мой сын может с мальчиками потолкаться, но когда четверо на одного нападают — это уже неправильно», — рассказала агентству мама Валентина. Женщина утверждает, что одноклассники издеваются над мальчиком с начала учебного года. По словам тюменки, классный руководитель игнорирует жалобы на травлю. Социальный педагог вызывала родителей учеников, участвовавших в конфликте, в школу. Однако, как сообщает Валентина, разрешить ситуацию не удалось. «На собрании присутствовал отец мальчика и сам ребенок, который издевался над сыном. Там начались препирания и выяснения, кто виноват, а кто прав. Соцпедагог молчала и видела, что все переходит определенные грани. В итоге я встала и ушла, потому что не могла наблюдать эти препирания», — добавила женщина. Также тюменка отметила, что ученики преследовали ребенка и стучали палками в окна его дома. Сейчас 5-классник не ходит в гимназию и сидит дома, родители обратились в полицию. В гимназии №83 отказались от комментариев и направили за информацией в департамент образования. Запрос отправлен, ответ на него ожидается. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени в гимназии №83 четыре ученика избили 5-классника после урока физкультуры. Об этом URA.RU рассказала мать пострадавшего ребенка. По словам тюменки, травля в отношении ее сына длится уже 1,5 месяца. «Все началось с того, что мой сын защитил девочку и вся агрессия пошла на него. Каждый день становилось хуже: то телефон спрячут, то рюкзак. После урока физкультуры его как-то вчетвером избили в углу. Сильных травм не было, но на следующий день его ударили в висок и отправили из школы домой, а мне ничего не сообщили. И гимназия до сих пор ничего не предпринимала. Мой сын может с мальчиками потолкаться, но когда четверо на одного нападают — это уже неправильно», — рассказала агентству мама Валентина. Женщина утверждает, что одноклассники издеваются над мальчиком с начала учебного года. По словам тюменки, классный руководитель игнорирует жалобы на травлю. Социальный педагог вызывала родителей учеников, участвовавших в конфликте, в школу. Однако, как сообщает Валентина, разрешить ситуацию не удалось. «На собрании присутствовал отец мальчика и сам ребенок, который издевался над сыном. Там начались препирания и выяснения, кто виноват, а кто прав. Соцпедагог молчала и видела, что все переходит определенные грани. В итоге я встала и ушла, потому что не могла наблюдать эти препирания», — добавила женщина. Также тюменка отметила, что ученики преследовали ребенка и стучали палками в окна его дома. Сейчас 5-классник не ходит в гимназию и сидит дома, родители обратились в полицию. В гимназии №83 отказались от комментариев и направили за информацией в департамент образования. Запрос отправлен, ответ на него ожидается. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются.