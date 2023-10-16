В больницу Златоуста вернулись хирурги, которые уходили из стационара 17 октября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 + К решению кадрового вопроса в больнице Златоуста подключилась министр здравоохранения региона Агата Ткачева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В больницу Златоуста (Челябинская область) вернулись хирурги, которые уходили из стационара. Об этом заявила министр здравоохранения региона Агата Ткачева 17 октября. Ее слова передает пресс-служба минздрава Челябинской области. «Хирургический пост укомплектован, в городскую больницу Златоуста вернулись хирурги, которые уходили из стационара. Продолжаем работу по усилению кадрового состава, в частности, в отделении анестезиологии и реанимации», — заявила Ткачева. Министр здравоохранения уточнила, что решен вопрос с увеличением зарплаты врачей хирургического отделения, где сейчас работают шесть хирургов. Для привлечения анестезиологов-реаниматологов предусмотрены стимулирующие выплаты, в настоящий момент ожидается приход двух специалистов. Министру пришлось вмешаться в ситуацию в Златоусте в конце сентября. Тогда в городе начались массовые увольнения врачей. Как рассказывали горожане, из семи хирургов ушли четверо, остальные написали заявления. В больницу Златоуста (Челябинская область) вернулись хирурги, которые уходили из стационара. Об этом заявила министр здравоохранения региона Агата Ткачева 17 октября. Ее слова передает пресс-служба минздрава Челябинской области. «Хирургический пост укомплектован, в городскую больницу Златоуста вернулись хирурги, которые уходили из стационара. Продолжаем работу по усилению кадрового состава, в частности, в отделении анестезиологии и реанимации», — заявила Ткачева. Министр здравоохранения уточнила, что решен вопрос с увеличением зарплаты врачей хирургического отделения, где сейчас работают шесть хирургов. Для привлечения анестезиологов-реаниматологов предусмотрены стимулирующие выплаты, в настоящий момент ожидается приход двух специалистов. Министру пришлось вмешаться в ситуацию в Златоусте в конце сентября. Тогда в городе начались массовые увольнения врачей. Как рассказывали горожане, из семи хирургов ушли четверо, остальные написали заявления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям