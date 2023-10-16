16 октября 2023

В больницу Златоуста вернулись хирурги, которые уходили из стационара

© Служба новостей «URA.RU»
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Ткачева Агата. Челябинск, ткачева агата
К решению кадрового вопроса в больнице Златоуста подключилась министр здравоохранения региона Агата Ткачева Фото:

В больницу Златоуста (Челябинская область) вернулись хирурги, которые уходили из стационара. Об этом заявила министр здравоохранения региона Агата Ткачева 17 октября. Ее слова передает пресс-служба минздрава Челябинской области.

«Хирургический пост укомплектован, в городскую больницу Златоуста вернулись хирурги, которые уходили из стационара. Продолжаем работу по усилению кадрового состава, в частности, в отделении анестезиологии и реанимации», — заявила Ткачева.

Министр здравоохранения уточнила, что решен вопрос с увеличением зарплаты врачей хирургического отделения, где сейчас работают шесть хирургов. Для привлечения анестезиологов-реаниматологов предусмотрены стимулирующие выплаты, в настоящий момент ожидается приход двух специалистов.

Министру пришлось вмешаться в ситуацию в Златоусте в конце сентября. Тогда в городе начались массовые увольнения врачей. Как рассказывали горожане, из семи хирургов ушли четверо, остальные написали заявления.

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В больницу Златоуста (Челябинская область) вернулись хирурги, которые уходили из стационара. Об этом заявила министр здравоохранения региона Агата Ткачева 17 октября. Ее слова передает пресс-служба минздрава Челябинской области. «Хирургический пост укомплектован, в городскую больницу Златоуста вернулись хирурги, которые уходили из стационара. Продолжаем работу по усилению кадрового состава, в частности, в отделении анестезиологии и реанимации», — заявила Ткачева. Министр здравоохранения уточнила, что решен вопрос с увеличением зарплаты врачей хирургического отделения, где сейчас работают шесть хирургов. Для привлечения анестезиологов-реаниматологов предусмотрены стимулирующие выплаты, в настоящий момент ожидается приход двух специалистов. Министру пришлось вмешаться в ситуацию в Златоусте в конце сентября. Тогда в городе начались массовые увольнения врачей. Как рассказывали горожане, из семи хирургов ушли четверо, остальные написали заявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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