В больницу Златоуста вернулись хирурги, которые уходили из стационара

В больницу Златоуста (Челябинская область) вернулись хирурги, которые уходили из стационара. Об этом заявила министр здравоохранения региона Агата Ткачева 17 октября. Ее слова передает пресс-служба минздрава Челябинской области.
«Хирургический пост укомплектован, в городскую больницу Златоуста вернулись хирурги, которые уходили из стационара. Продолжаем работу по усилению кадрового состава, в частности, в отделении анестезиологии и реанимации», — заявила Ткачева.
Министр здравоохранения уточнила, что решен вопрос с увеличением зарплаты врачей хирургического отделения, где сейчас работают шесть хирургов. Для привлечения анестезиологов-реаниматологов предусмотрены стимулирующие выплаты, в настоящий момент ожидается приход двух специалистов.
Министру пришлось вмешаться в ситуацию в Златоусте в конце сентября. Тогда в городе начались массовые увольнения врачей. Как рассказывали горожане, из семи хирургов ушли четверо, остальные написали заявления.
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