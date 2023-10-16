16 октября 2023

Организаторы международного форума перенесли матч по регби в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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1-й тур Федеральной лиги по регби-7 среди женских команд. Пермь, мяч, поле, спорт, регби
Матч пройдет 20 октября Фото:

В Перми организаторы перенесли выставочный матч по регби на 20 октября. Соревнование пройдет в рамках спортивного международного форума «Россия — спортивная держава». На матче сразятся сборная России по олимпийской дисциплине регби-7 и пермская регбийная команда «Витязь», сообщается сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В Перми выставочный матч с участием сборной России по регби-7 перенесен на 20 октября», — говорится на сайте. Решение было принято чиновниками из краевого минспорта совместно с организаторами форума «Россия — спортивная держава».

Тренер сборной РФ по регби Вуйо Зангка назвал пермскую команду «Витязь» достойным противником. В матче против пермяков тренер планирует поставить молодых игроков, чтобы они набрались опыта и потом показали достойную игру на международной арене. «Вятизю», в свою очередь предстоящий матч поможет набраться опыта для достижения высших результатов. Регби-7 — быстрая и динамичная игра, таймы в ней длятся по 7 минут, что позволит зрителям увидеть сразу два матча.

Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми с 19 по 22 октября. На мероприятие приедут участники из 19 стран, в том числе из Италии, Сербии, Китая, Бразилии, Беларуси, Казахстана. В рамках форума пройдут матчи по баскетболу, турнир URAL FC по боксу, кикбоксингу и смешанным единоборствам, «Битва роботов» и забеги для всех желающих. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин активно приглашал жителей региона к участию в форуме в качестве жителей. Также ранее стало известно, что на мероприятие может посетить президент РФ Владимир Путин.

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В Перми организаторы перенесли выставочный матч по регби на 20 октября. Соревнование пройдет в рамках спортивного международного форума «Россия — спортивная держава». На матче сразятся сборная России по олимпийской дисциплине регби-7 и пермская регбийная команда «Витязь», сообщается сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. «В Перми выставочный матч с участием сборной России по регби-7 перенесен на 20 октября», — говорится на сайте. Решение было принято чиновниками из краевого минспорта совместно с организаторами форума «Россия — спортивная держава». Тренер сборной РФ по регби Вуйо Зангка назвал пермскую команду «Витязь» достойным противником. В матче против пермяков тренер планирует поставить молодых игроков, чтобы они набрались опыта и потом показали достойную игру на международной арене. «Вятизю», в свою очередь предстоящий матч поможет набраться опыта для достижения высших результатов. Регби-7 — быстрая и динамичная игра, таймы в ней длятся по 7 минут, что позволит зрителям увидеть сразу два матча. Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми с 19 по 22 октября. На мероприятие приедут участники из 19 стран, в том числе из Италии, Сербии, Китая, Бразилии, Беларуси, Казахстана. В рамках форума пройдут матчи по баскетболу, турнир URAL FC по боксу, кикбоксингу и смешанным единоборствам, «Битва роботов» и забеги для всех желающих. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин активно приглашал жителей региона к участию в форуме в качестве жителей. Также ранее стало известно, что на мероприятие может посетить президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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