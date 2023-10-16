Организаторы международного форума перенесли матч по регби в Перми

17 октября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Матч пройдет 20 октября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми организаторы перенесли выставочный матч по регби на 20 октября. Соревнование пройдет в рамках спортивного международного форума «Россия — спортивная держава». На матче сразятся сборная России по олимпийской дисциплине регби-7 и пермская регбийная команда «Витязь», сообщается сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. «В Перми выставочный матч с участием сборной России по регби-7 перенесен на 20 октября», — говорится на сайте. Решение было принято чиновниками из краевого минспорта совместно с организаторами форума «Россия — спортивная держава». Тренер сборной РФ по регби Вуйо Зангка назвал пермскую команду «Витязь» достойным противником. В матче против пермяков тренер планирует поставить молодых игроков, чтобы они набрались опыта и потом показали достойную игру на международной арене. «Вятизю», в свою очередь предстоящий матч поможет набраться опыта для достижения высших результатов. Регби-7 — быстрая и динамичная игра, таймы в ней длятся по 7 минут, что позволит зрителям увидеть сразу два матча. Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми с 19 по 22 октября. На мероприятие приедут участники из 19 стран, в том числе из Италии, Сербии, Китая, Бразилии, Беларуси, Казахстана. В рамках форума пройдут матчи по баскетболу, турнир URAL FC по боксу, кикбоксингу и смешанным единоборствам, «Битва роботов» и забеги для всех желающих. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин активно приглашал жителей региона к участию в форуме в качестве жителей. Также ранее стало известно, что на мероприятие может посетить президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми организаторы перенесли выставочный матч по регби на 20 октября. Соревнование пройдет в рамках спортивного международного форума «Россия — спортивная держава». На матче сразятся сборная России по олимпийской дисциплине регби-7 и пермская регбийная команда «Витязь», сообщается сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. «В Перми выставочный матч с участием сборной России по регби-7 перенесен на 20 октября», — говорится на сайте. Решение было принято чиновниками из краевого минспорта совместно с организаторами форума «Россия — спортивная держава». Тренер сборной РФ по регби Вуйо Зангка назвал пермскую команду «Витязь» достойным противником. В матче против пермяков тренер планирует поставить молодых игроков, чтобы они набрались опыта и потом показали достойную игру на международной арене. «Вятизю», в свою очередь предстоящий матч поможет набраться опыта для достижения высших результатов. Регби-7 — быстрая и динамичная игра, таймы в ней длятся по 7 минут, что позволит зрителям увидеть сразу два матча. Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми с 19 по 22 октября. На мероприятие приедут участники из 19 стран, в том числе из Италии, Сербии, Китая, Бразилии, Беларуси, Казахстана. В рамках форума пройдут матчи по баскетболу, турнир URAL FC по боксу, кикбоксингу и смешанным единоборствам, «Битва роботов» и забеги для всех желающих. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин активно приглашал жителей региона к участию в форуме в качестве жителей. Также ранее стало известно, что на мероприятие может посетить президент РФ Владимир Путин.