На спортивный форум в Пермь, где ждут Путина, приедут спортсмены из 19 стран

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание правительства, главной темой которого стал предстоящий форум «Россия — спортивная держава» в Перми. Министр физической культуры и спорта края Татьяна Чеснокова сообщила, что на форум прибудут участники из 19 стран, сообщает сайт правительства и администрации губернатора региона.
«В рамках форума ожидается участие порядка 19 стран. Часть из них прибудет в Прикамье в качестве участников спортивных событий, которые пройдут в дни Форума. Откроет масштабную программу 19 октября второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3×3», — говорится на сайте.
В турнире по баскетболу будут участвовать команды из семи России, Сербии, Китая, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана. От России в турнире будет играть команда «Бионорд PRO», члены которой являются серебряными призерами Олимпийских игр в Токио.
Также во время проведения форума состоятся выставочный матч сборной России по Регби против пермского клуба «Витязь», международный турнир URAL FC по боксу, кикбоксингу и смешанным боевым единоборствам, фестиваль по фиджитал-спорту в разных дисциплинах, который представляет из себя комбинацию физических упражнений и компьютерных игр. Также для всех желающих состоится забег, а позже пройдут старты для любителей северной ходьбы. Некоторые из мероприятий платные. Дмитрий Махонин также пригласил всех жителей региона к участию в форуме в качестве зрителей и участников.
Форум «Россия — спортивная держава» — одно из самых массовых и ответственных мероприятий для региона, подготовка которого ведется уже долгое время. Ранее источник URA.RU раскрыл, что форум может посетить президент России Владимир Путин.
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