На спортивный форум в Пермь, где ждут Путина, приедут спортсмены из 19 стран

27 сентября 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

В рамках форума пройдут различные спортивные мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание правительства, главной темой которого стал предстоящий форум «Россия — спортивная держава» в Перми. Министр физической культуры и спорта края Татьяна Чеснокова сообщила, что на форум прибудут участники из 19 стран, сообщает сайт правительства и администрации губернатора региона. «В рамках форума ожидается участие порядка 19 стран. Часть из них прибудет в Прикамье в качестве участников спортивных событий, которые пройдут в дни Форума. Откроет масштабную программу 19 октября второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3×3», — говорится на сайте. В турнире по баскетболу будут участвовать команды из семи России, Сербии, Китая, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана. От России в турнире будет играть команда «Бионорд PRO», члены которой являются серебряными призерами Олимпийских игр в Токио. Также во время проведения форума состоятся выставочный матч сборной России по Регби против пермского клуба «Витязь», международный турнир URAL FC по боксу, кикбоксингу и смешанным боевым единоборствам, фестиваль по фиджитал-спорту в разных дисциплинах, который представляет из себя комбинацию физических упражнений и компьютерных игр. Также для всех желающих состоится забег, а позже пройдут старты для любителей северной ходьбы. Некоторые из мероприятий платные. Дмитрий Махонин также пригласил всех жителей региона к участию в форуме в качестве зрителей и участников. Форум «Россия — спортивная держава» — одно из самых массовых и ответственных мероприятий для региона, подготовка которого ведется уже долгое время. Ранее источник URA.RU раскрыл, что форум может посетить президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание правительства, главной темой которого стал предстоящий форум «Россия — спортивная держава» в Перми. Министр физической культуры и спорта края Татьяна Чеснокова сообщила, что на форум прибудут участники из 19 стран, сообщает сайт правительства и администрации губернатора региона. «В рамках форума ожидается участие порядка 19 стран. Часть из них прибудет в Прикамье в качестве участников спортивных событий, которые пройдут в дни Форума. Откроет масштабную программу 19 октября второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3×3», — говорится на сайте. В турнире по баскетболу будут участвовать команды из семи России, Сербии, Китая, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана. От России в турнире будет играть команда «Бионорд PRO», члены которой являются серебряными призерами Олимпийских игр в Токио. Также во время проведения форума состоятся выставочный матч сборной России по Регби против пермского клуба «Витязь», международный турнир URAL FC по боксу, кикбоксингу и смешанным боевым единоборствам, фестиваль по фиджитал-спорту в разных дисциплинах, который представляет из себя комбинацию физических упражнений и компьютерных игр. Также для всех желающих состоится забег, а позже пройдут старты для любителей северной ходьбы. Некоторые из мероприятий платные. Дмитрий Махонин также пригласил всех жителей региона к участию в форуме в качестве зрителей и участников. Форум «Россия — спортивная держава» — одно из самых массовых и ответственных мероприятий для региона, подготовка которого ведется уже долгое время. Ранее источник URA.RU раскрыл, что форум может посетить президент России Владимир Путин.