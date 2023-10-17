Пермяк отсудил у «Т Плюс» 125 тысяч за запах гнили и вздутые полы

17 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Причиной повреждения полов стал затопленный горячей водой подвал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель Перми отсудил у ПАО «Т Плюс» почти 125 тысяч рублей за вздутые доски пола, испорченный линолеум в квартире и неприятный запах по всему дому. Причиной неприятностей в доме стала аварийная ситуация в подвале, в которой была виновата компания, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Суд решил взыскать с ПАО „Т Плюс“ в пользу истца материальный ущерб, причиненный затоплением нежилого помещения 118 273 рублей, в возмещение расходов по оплате оценки ущерба 7 500 рублей», — говорится в решении. Также пермяк требовал взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, но в этом суд ему отказал. Ранее пермяк стал часто ощущать в доме неприятный запах, а через некоторое время в его квартире начали местами вздуваться напольное покрытие и линолеум. Причину нашли в подвале — его затопило горячей водой и испарившаяся вода привела к появлению запаха и порче пола. Позже прибывшая инспекция установила, что была повреждена труба горячего водоснабжения, за которую ответственность несет «Т Плюс». После устранения повреждений пермяк обратился в компания с требованием компенсировать материальный ущерб, но его требования проигнорировали. Тогда местный житель обратился в суд.

Житель Перми отсудил у ПАО «Т Плюс» почти 125 тысяч рублей за вздутые доски пола, испорченный линолеум в квартире и неприятный запах по всему дому. Причиной неприятностей в доме стала аварийная ситуация в подвале, в которой была виновата компания, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Суд решил взыскать с ПАО „Т Плюс“ в пользу истца материальный ущерб, причиненный затоплением нежилого помещения 118 273 рублей, в возмещение расходов по оплате оценки ущерба 7 500 рублей», — говорится в решении. Также пермяк требовал взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, но в этом суд ему отказал. Ранее пермяк стал часто ощущать в доме неприятный запах, а через некоторое время в его квартире начали местами вздуваться напольное покрытие и линолеум. Причину нашли в подвале — его затопило горячей водой и испарившаяся вода привела к появлению запаха и порче пола. Позже прибывшая инспекция установила, что была повреждена труба горячего водоснабжения, за которую ответственность несет «Т Плюс». После устранения повреждений пермяк обратился в компания с требованием компенсировать материальный ущерб, но его требования проигнорировали. Тогда местный житель обратился в суд.