Пермяк отсудил у «Т Плюс» 125 тысяч за запах гнили и вздутые полы

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Проблемы в жилом доме в городе Курган после капитального ремонта. Курган., комната после протечки, цветы на окне
Причиной повреждения полов стал затопленный горячей водой подвал Фото:

Житель Перми отсудил у ПАО «Т Плюс» почти 125 тысяч рублей за вздутые доски пола, испорченный линолеум в квартире и неприятный запах по всему дому. Причиной неприятностей в доме стала аварийная ситуация в подвале, в которой была виновата компания, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми.

«Суд решил взыскать с ПАО „Т Плюс“ в пользу истца материальный ущерб, причиненный затоплением нежилого помещения 118 273 рублей, в возмещение расходов по оплате оценки ущерба 7 500 рублей», — говорится в решении. Также пермяк требовал взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, но в этом суд ему отказал.

Ранее пермяк стал часто ощущать в доме неприятный запах, а через некоторое время в его квартире начали местами вздуваться напольное покрытие и линолеум. Причину нашли в подвале — его затопило горячей водой и испарившаяся вода привела к появлению запаха и порче пола. Позже прибывшая инспекция установила, что была повреждена труба горячего водоснабжения, за которую ответственность несет «Т Плюс». После устранения повреждений пермяк обратился в компания с требованием компенсировать материальный ущерб, но его требования проигнорировали. Тогда местный житель обратился в суд.

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Житель Перми отсудил у ПАО «Т Плюс» почти 125 тысяч рублей за вздутые доски пола, испорченный линолеум в квартире и неприятный запах по всему дому. Причиной неприятностей в доме стала аварийная ситуация в подвале, в которой была виновата компания, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Суд решил взыскать с ПАО „Т Плюс“ в пользу истца материальный ущерб, причиненный затоплением нежилого помещения 118 273 рублей, в возмещение расходов по оплате оценки ущерба 7 500 рублей», — говорится в решении. Также пермяк требовал взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, но в этом суд ему отказал. Ранее пермяк стал часто ощущать в доме неприятный запах, а через некоторое время в его квартире начали местами вздуваться напольное покрытие и линолеум. Причину нашли в подвале — его затопило горячей водой и испарившаяся вода привела к появлению запаха и порче пола. Позже прибывшая инспекция установила, что была повреждена труба горячего водоснабжения, за которую ответственность несет «Т Плюс». После устранения повреждений пермяк обратился в компания с требованием компенсировать материальный ущерб, но его требования проигнорировали. Тогда местный житель обратился в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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